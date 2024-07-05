"АТЕШ" здійснив підрив залізничних складів під Єкатеринбургом: зупинено рух боєприпасів

Агентам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. Внаслідок цього було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалося доставлення північнокорейських боєприпасів.

Про це пише "АТЕШ".

"АТЕШ" здійснив підрив залізничних складів під Єкатеринбургом

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Очікувано, що журналістів на місце інциденту не допустили. Втім, інформація потрапила до місцевих телеграм-каналів. Цікаво, зауважують агенти, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ ремонтній бригаді дозволили прибути на місце і розпочати відновлювальні роботи.

"А ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси", – акцентували партизани.

Раніше партизани виявили в Ленінградській області РФ склади ракет Х-22. Ці ракети доправляють на аеродром "Сольці" в Новгородській області для російських бомбардувальників Ту-22М3, якими ворог атакує на територію України.

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