"Атмосфера позитивна": США та Іран завершили переговори у Пакистані — що відомо

Прапори США та Ірану / © Getty Images

У столиці Пакистану Ісламабаді завершився черговий раунд прямих переговорів між США та Іраном, який сторони назвали конструктивним.

За даними ЗМІ, учасники діалогу відзначили "позитивну атмосферу" під час зустрічі, хоча ключові суперечності залишаються невирішеними.

Йдеться, зокрема, про питання безпеки в Ормузькій протоці, яка має стратегічне значення для світових поставок нафти. Саме цей пункт залишається одним із найскладніших у переговорах.

Попри це, сторони погодилися продовжити діалог і провести наступні раунди консультацій. Переговори відбуваються на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та триваючого конфлікту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон веде "дуже глибокі переговори" з Іраном, однак наголошував, що результат домовленостей не є критичним для США.

Нинішні контакти між Вашингтоном і Тегераном є рідкісним випадком прямих переговорів за останні роки, що може свідчити про спробу сторін знайти дипломатичний вихід із кризи.

Переговори в Ісламабаді відбулися на тлі різких заяв американського президента. Дональд Трамп напередодні заявив про повне знищення армії, флоту та повітряних сил Ірану. Він запевнив, що військове керівництво Тегерана ліквідоване, а Ормузька протока найближчим часом буде відкрита для глобального судноплавства.

Попри такі заяви Вашингтона, експерти зазначають, що Тегеран підходить до переговорів у максимально впевненому настрої. Аналітики підкреслюють, що фактор часу грає на користь Ірану, адже блокада протоки б’є по світових цінах на енергоносії. Водночас надмірно жорстка позиція може зіграти проти самого Ірану, економіка якого гостро потребує зняття санкцій після місяця виснажливих бойових дій та значних інфраструктурних руйнувань.