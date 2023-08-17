Авантюрист розповів про плем'я канібалів, яке карає злодіїв, пожираючи все, окрім пенісів – фото

Він поділився подробицями про життя племені.

Американський авантюрист та блогер зустрівся з племенем "кам'яного віку", яке досі практикує канібалізм як покарання для злочинців або людей, одержимих демонами.

Про це пише dailystar.co.uk.

Шукач пригод вирушив до одного з найвіддаленіших джунглів на Землі, щоб побачитися із короваями. Дрю Бінскі наодинці поїхав до Папуа-Нової Гвінеї, де самітники живуть так само, як жили б наші предки кам'яного віку.

Плем'я короваїв / Фото: Best Ever Food Review Show/Youtube

Вони носять мало одягу або взагалі не носять його і полюють, використовуючи луки та стріли. До 1974 року, коли антропологи вирушили до індонезійських провінцій Південне Папуа та Хайленд Папуа, короваї не знали, що на Землі є інші люди.

Дрю провів багато часу серед племені момуна, близьких сусідів короваїв, які розповіли йому про своїх грізних кузенів.

"Я дізнався, що короваї їдять людей не заради задоволення чи поживної цінності, — пояснив він. — Це просто форма покарання. Крадеш щось, тебе спалюють на багатті і з'їдають".

Плем'я короваїв / Фото: dailystar.co.uk

Короваї також вірять, що злий демон хакуа може вселитися в людину і "з'їсти" її зсередини, перетворивши на відьму. Для них це нормально, що одержимий теж має бути вбитий і з'їдений.

"Короваї вірять, що таємничі смерті, такі як хвороби, приписуються хакуа або злим демонам, які приймають людську подобу", — поділився Дрю. "Кажуть, хакуа маскуються під друзів чи членів сім'ї, намагаючись завоювати довіру племені, щоби пізніше вбити їх. Це традиція короваїв проводити канібальські ритуали над будь-ким, кого вважають хакуа, щоб вони могли захистити членів племені... Це частина системи правосуддя, заснованої на помсті".

Плем'я короваїв / Фото: Best Ever Food Review Show/Youtube

Смак людського м'яса порівнюють зі смаком дикого кабана чи ему. Люди племені їдять усі частини тіла, крім волосся, нігтів та статевого члена.

Плем'я короваїв / Фото: Best Ever Food Review Show/Youtube

Дітям до 13 років не дозволяється їсти людське м'ясо, тому що короваї вважають, що вживання хахуа пов'язане з ризиком стати одержимим.

Нагадаємо, вчені відтворили обличчя найстарішого чоловіка, що жив 90 000 років тому. Вони показали, який він мав вигляд.

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