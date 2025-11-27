Аварія на Байконурі: Росія втратила можливість відправляти людей в космос (відео)

Запуск ракети "Союз МС-28", під час якого сталася аварія на Байконурі / © Associated Press

У четвер, 27 листопада, на космодромі Байконур у Казахстані, який орендує «Роскосмос», сталася аварія під час запуску російського космічного корабля «Союз МС-28» до Міжнародної космічної станції. Внаслідок цього, як стверджують експерти, Росія втратила можливість відправляти людей у космос.

Як повідомляє The Insider з посиланням на джерела, під час запуску ракети стався обвал кабіни обслуговування.

Йдеться про рухому розкладну конструкцію під стартовою спорудою, де ведуться роботи з хвостовою частиною ракети.

За словами аналітика ракетних пусків Георгія Трішкіна, кабіна обслуговування впала під єдиним стартовим майданчиком, з якого здійснюються запуски російських пілотованих місій до МКС.

На його думку, внаслідок аварії запуски кораблів «Союз» та «Прогрес» «відкладаються на невизначений термін».

У каналі «Юра, пробач» зазначили, що частину стартового комплексу вирвало газовим струменем ракетного двигуна першого ступеня. У повідомленні йдеться, що внаслідок інциденту космонавти не постраждали, але споруді буде потрібен ремонт.

Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров після аналізу кадрів трансляції констатував, що від сьогодні «Росія втратила можливість запускати в космос людей, чого не було від 1961 року».

Експерти припускають, що ремонт майданчика може тривати до двох років.

У «Роскосмосі» підтвердили, що під час огляду на місці запуску було виявлено пошкодження «ряду елементів стартового столу». Там запевнили, що найближчим часом їх буде усунено: «для відновлення є всі необхідні резервні елементи». Наразі ведеться оцінка стану майданчика.

Запасним варіантом для запуску російських космічних кораблів могла б стати модернізація Гагарінського майданчика № 1, який уже списали та передали Казахстанському музею космонавтики.

Модернізацію планували ще в 2018 році за участю Об’єднаних Арабських Еміратів, але після вторгнення Росії в Україну Абу-Дабі відмовився від співпраці та інвестицій у цей проєкт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародна космічна станція (МКС) залишатиметься в експлуатації щонайменше до 2028 року, а виведення її з орбіти планують на 2030-й.