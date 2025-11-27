ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
2 хв

Аварія на Байконурі: Росія втратила можливість відправляти людей в космос (відео)

Внаслідок інциденту космонавти не постраждали, але споруді, з якої відбуваються запуски пілотованих місій на МКС, буде потрібен ремонт.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Запуск ракети "Союз МС-28" на Байконурі

Запуск ракети "Союз МС-28", під час якого сталася аварія на Байконурі / © Associated Press

У четвер, 27 листопада, на космодромі Байконур у Казахстані, який орендує «Роскосмос», сталася аварія під час запуску російського космічного корабля «Союз МС-28» до Міжнародної космічної станції. Внаслідок цього, як стверджують експерти, Росія втратила можливість відправляти людей у космос.

Як повідомляє The Insider з посиланням на джерела, під час запуску ракети стався обвал кабіни обслуговування.

Йдеться про рухому розкладну конструкцію під стартовою спорудою, де ведуться роботи з хвостовою частиною ракети.

За словами аналітика ракетних пусків Георгія Трішкіна, кабіна обслуговування впала під єдиним стартовим майданчиком, з якого здійснюються запуски російських пілотованих місій до МКС.

На його думку, внаслідок аварії запуски кораблів «Союз» та «Прогрес» «відкладаються на невизначений термін».

У каналі «Юра, пробач» зазначили, що частину стартового комплексу вирвало газовим струменем ракетного двигуна першого ступеня. У повідомленні йдеться, що внаслідок інциденту космонавти не постраждали, але споруді буде потрібен ремонт.

Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров після аналізу кадрів трансляції констатував, що від сьогодні «Росія втратила можливість запускати в космос людей, чого не було від 1961 року».

Експерти припускають, що ремонт майданчика може тривати до двох років.

У «Роскосмосі» підтвердили, що під час огляду на місці запуску було виявлено пошкодження «ряду елементів стартового столу». Там запевнили, що найближчим часом їх буде усунено: «для відновлення є всі необхідні резервні елементи». Наразі ведеться оцінка стану майданчика.

Запасним варіантом для запуску російських космічних кораблів могла б стати модернізація Гагарінського майданчика № 1, який уже списали та передали Казахстанському музею космонавтики.

Модернізацію планували ще в 2018 році за участю Об’єднаних Арабських Еміратів, але після вторгнення Росії в Україну Абу-Дабі відмовився від співпраці та інвестицій у цей проєкт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародна космічна станція (МКС) залишатиметься в експлуатації щонайменше до 2028 року, а виведення її з орбіти планують на 2030-й.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie