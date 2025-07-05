Аварія туристичного автобуса в Німеччині: МЗС повідомило подробиці про постраждалих українців

Одна постраждала українка госпіталізована до місцевої лікарні

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У Німеччині сталася аварія за участю туристичного автобуса, внаслідок якої травми отримали четверо громадян України. Одну з постраждалих українок госпіталізовано до місцевої клініки з кількома забоями та гематомами. Троє інших громадян України після медичного огляду отримали можливість продовжити свою подорож.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Обставини ДТП та інформація про постраждалих

У МЗС підтвердили, що в ніч проти п’ятниці, 4 липня, на автобані A19 поблизу німецького міста Ребель, перекинувся двоповерховий туристичний автобус компанії «Flixbus». Автобус прямував за міжнародним маршрутом Копенгаген — Відень.

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На момент ДТП в автобусі перебували 54 пасажири та два водії. Загалом 23 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — четверо українських громадян, віком від 18 до 21 року.

У відомстві уточнили, що госпіталізована українка 2007 року народження перебуває у стабільному стані. Зараз лікарі проводять додаткове обстеження і планують виписати дівчину вже 5 липня. Трьом іншим постраждалим українцям після огляду та надання першої медичної допомоги були надані безкоштовні квитки для продовження подорожі.

Дії консульських служб та розслідування

В МЗС зазначили, що представник українського консульства постійно підтримує зв’язок як із постраждалими українськими громадянами, так і з представниками місцевої поліції Німеччини.

Наразі відомо, що серед пасажирів автобуса були громадяни 23 країн. Але причина аварії досі не встановлена. Триває розслідування обставин інцидента. Для опитування учасників ДТП поліція залучила перекладачів.

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Нагадаємо, поблизу Варшави сталася серйозна ДТП за участі українців. Чотирьох людей доставлено до лікарень.