ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Аварія у кортежі віцепрезидента Венса: офіцера госпіталізували у важкому стані

Поліцейський на мотоциклі зіткнувся з позашляховиком патрульної служби дорожньої поліції.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

В американському місті Мерівіллі (штат Теннессі) поліцейський отримав важкі травми внаслідок аварії під час супроводу кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Про це повідомляє видання ABC News.

Інцидент трапився увечері в п’ятницю, 14 листопада.

Офіцер поліції Мерівілла Джастін Браун отримав ушкодження внаслідок зіткнення його поліцейського мотоцикла з позашляховиком патрульної служби дорожньої поліції Теннессі.

Першу допомогу постраждалому надали парамедики із машини швидкої допомоги, яка була частиною кортежу.

Брауна доставили до лікарні у критичному стані, і в суботу вранці йому зробили операцію.

Речник Секретної служби США підтвердив ABC News, що у складі кортежу був автомобіль віцепрезидента Венса.

В окремій заяві було наголошено, що «інцидент не вплинув на осіб, що перебувають під охороною».

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Ла-Гуардія у Нью-Йорку сталася авіаційна аварія — два пасажирські літаки зіткнулися під час руління.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie