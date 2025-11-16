- Дата публікації
Аварія у кортежі віцепрезидента Венса: офіцера госпіталізували у важкому стані
Поліцейський на мотоциклі зіткнувся з позашляховиком патрульної служби дорожньої поліції.
В американському місті Мерівіллі (штат Теннессі) поліцейський отримав важкі травми внаслідок аварії під час супроводу кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Про це повідомляє видання ABC News.
Інцидент трапився увечері в п’ятницю, 14 листопада.
Офіцер поліції Мерівілла Джастін Браун отримав ушкодження внаслідок зіткнення його поліцейського мотоцикла з позашляховиком патрульної служби дорожньої поліції Теннессі.
Першу допомогу постраждалому надали парамедики із машини швидкої допомоги, яка була частиною кортежу.
Брауна доставили до лікарні у критичному стані, і в суботу вранці йому зробили операцію.
Речник Секретної служби США підтвердив ABC News, що у складі кортежу був автомобіль віцепрезидента Венса.
В окремій заяві було наголошено, що «інцидент не вплинув на осіб, що перебувають під охороною».
