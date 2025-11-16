Аварія у кортежі віцепрезидента Венса: офіцера госпіталізували у важкому стані

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

В американському місті Мерівіллі (штат Теннессі) поліцейський отримав важкі травми внаслідок аварії під час супроводу кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Про це повідомляє видання ABC News.

Інцидент трапився увечері в п’ятницю, 14 листопада.

Реклама

Офіцер поліції Мерівілла Джастін Браун отримав ушкодження внаслідок зіткнення його поліцейського мотоцикла з позашляховиком патрульної служби дорожньої поліції Теннессі.

Першу допомогу постраждалому надали парамедики із машини швидкої допомоги, яка була частиною кортежу.

Брауна доставили до лікарні у критичному стані, і в суботу вранці йому зробили операцію.

Речник Секретної служби США підтвердив ABC News, що у складі кортежу був автомобіль віцепрезидента Венса.

Реклама

В окремій заяві було наголошено, що «інцидент не вплинув на осіб, що перебувають під охороною».

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Ла-Гуардія у Нью-Йорку сталася авіаційна аварія — два пасажирські літаки зіткнулися під час руління.