Аварія чи диверсія під чужим прапором: все, що відомо про витік газу з "Північного потоку"

26 вересня Данія повідомила про витік газу з трубопроводів "Північний потік-2", що наразі не працює, та трубопроводу "Північний потік-1". Витік зафіксований у Балтійському морі біля берегів острова Борнгольм.

Днем раніше диспетчер берегового майданчика "Північного потоку 2" зафіксував різке падіння тиску в лінії А, повідомив оператор російського проєкту.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про аварію на "Північному потоці-2".

Про аварію одразу були сповіщені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Наразі точна причина падіння тиску у газопроводі не встановлена.

У Мережі з’явилися перші фото та відео з місця аварії просто посеред моря. За попередньою інформацією, ширина кола витоку сягає кількох сотень метрів, повідомили в збройних силах Данії.

Що кажуть у світі

Слід зазначити, що витік газу стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким блакитне паливо з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

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Офіційні особи Німеччини та Данії заявили 27 вересня, що поки не зрозуміло, що викликало витік газу, проте розслідування триває.

Водночас прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.

"Складно уявити, що це випадковість. Ми не можемо виключити диверсію, але зараз надто рано робити висновки",– заявила Фредеріксен.

Німецька влада повідомила, що жоден з газопроводів не працював, але обидва були заповнені газом, коли відбулося різке падіння тиску. Там припускають, що це могло бути викликане тільки витоком.

"Мали бути великі діри, інакше тиск не впав би так швидко. Іншого пояснення цьому немає", – сказала представниця німецького мережевого агентства Фіете Вульф.

Водночас деякі німецькі ЗМІ із посиланням на джерела у службах безпеки ФРН пишуть, що в Берліні схиляються до того, що на газопроводі могла статися диверсія.

Незадовго до аварії на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували два підводні вибухи. За даними шведської національної сейсмічної мережі, вибухи виявили в тому ж районі, де стався витік газу. Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на півдні Швеції.

Вибух стався на тій території, яка зазвичай використовується для навчань збройних сил, повідомив зазначив Бйорн Лунд – викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі. Інформація про вибухи передана збройним силам країни.

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Польща теж не виключає сценарію з диверсією, проте не робитиме остаточних висновків, допоки не отримає необхідну інформацію від Данії. Про це заявив заступник голови МЗС країни Марцін Пшидач. Він також зауважив, що "не можна виключати будь-які варіанти – ми проходимо через період серйозної напруженості на світовій арені".

"Сьогодні ми зіткнулися з диверсією. Подробиці поки що невідомі, але ясно, що була диверсія, що, можливо, означає новий крок у ескалації війни в Україні", – сказав 27і вересня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Що кажуть у Росії

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада не виключає саботажу, коментуючи аварію на трубопроводі.

"Зараз не можна виключати жодного варіанту", – сказав "рупор" Кремля.

"Це – дуже тривожні новини. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру. У данській економічній зоні значно впав тиск", – також заявив Пєсков.

Він додав, що витоки вплинуть на енергетичну безпеку всього континенту. Водночас російський "Газпром" відмовився від коментарів.

Що кажуть в Україні

Витік газу з "Північного потоку" – це спланований теракт та акт агресії Росії проти ЄС, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі…", – написав Подоляк у Мережі.

Збитки та відновлення роботи

Згідно з повідомленням Nord Stream, три морських газопроводи, що пролягають дном Балтійського моря, за один день зазнали "безпрецедентного" збитку. Наразі жоден них не працює, проте там міститься певна кількість запечатаного всередині газу.

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За інформацією від швейцарського оператора Nord Stream AG, поки що неможливо оцінити, коли вдасться відновити роботу системи газової мережі. Адже "руйнування, що відбулося в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", безпрецедентне".

Газ із пошкоджених труб "Північного потоку" витікатиме ще кілька днів, а то й цілий тиждень, повідомила данська влада. Бульбашки на поверхні моря займають площу діаметром близько 100 м. Влада закрила для судноплавства зону на п'ять морських миль навколо місця аварії.

Що пишуть світові ЗМІ

Німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на власні джерела пише, що причиною падіння тиску на обох нитках "Північного потоку-1" та одній нитці "Північного потоку-2" могла бути диверсія. Видання цитує інсайдера, залученого до підготовки аналітики для уряду ФРН і федеральної влади.

"Все говорить про те, що це не збіг. Ми більше не можемо фантазувати про сценарії, що це не цілеспрямована атака", – сказало джерело.

Видання припускає, що організатором диверсії могла бути Росія "під чужим прапором"

Зауважимо, що аварія на газопроводі не позначиться на обсягах постачань російського газу до Європи, адже"Північний потік-1" Росія вимкнула ще у вересні, а "Північний потік-2" Німеччина так і не дозволила запустити.

Проте тепер Європа втратила не лише найбільший газогін із Росії, на який до війни ставила як на головне джерело газу на десятиліття, а й загалом надію на постачання російського трубопровідного газу.

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