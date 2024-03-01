Аварія літака Іл-76: Росія заявила про готовність передати Україні тіла загиблих

Водночас український омбудсмен стверджує, що РФ досі на його вимогу не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії.

В Росії заявили, що готові передати Україні начебто тіла військовополонених, які загинули під час аварії літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Про це заявила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, повідомляють російські медіа.

"Для цього все необхідне з погляду процедури є… Тіла можуть бути передані згідно з існуючими процедурами", – сказала уповноважена з прав людини в РФ.

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За словами Москалькової, вона обговорює це питання з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Посадовиця стверджує, що надала українському омбудсмену усі відповіді на запитання щодо інциденту.

"З приводу тіл – я одразу ж повідомила, що у нас є підтвердження і всі ДНК, які, на думку експертизи, дозволяють зробити ідентифікацію особи", – додала Москалькова.

Що кажуть у ГУР про заяву РФ щодо тіл військовополонених

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив виданню "Українська правда", що держава неодноразово зверталася до РФ щодо передавання тіл начебто загиблих на борту Іл-76 військовополонених.

"Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76, і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", − розповів Юсов.

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Лубінець відреагував на заяву Москалькової

"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", – заявив у Мережі український омбудсмен.

Він наголосив, що позиція України незмінна: вона вимагає прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також від першого дня вимагала оофіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у разі підтвердження).

"За будь-якої можливості порушую питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ та ТОТ. А також репатріації тіл наших загиблих героїв!" – додав Лубінець.

Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області – що відомо

24 січня в Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76. Літак впав за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода. Російські медіа стверджували, що на борту начебто перебували 65 українських військовополонених, яких транспортували на обмін. У катастрофі не вижив ніхто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Іл-76 впав у Росії: що трапилося насправді, хто був на борту і що викинули з літака перед падінням?

За останніми повідомленнями ГУР, 65 осіб у російському списку нібито загиблих українців – це справді прізвища військових, які перебувають зараз формально в полоні. Їх подавали на обмін, який був скасований, коли впав Іл-76. Україна також подавала запити до РФ щодо повернення тіл військовослужбовців.

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