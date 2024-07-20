Аварія мікроавтобуса з українцями у Польщі: у МЗС повідомили про стан постраждалих

На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві, який з'ясовуватиме обставини аварії.

П'ятеро громадян України, серед яких четверо дітей, перебувають в лікарні у критичному стані після ДТП мікроавтобуса в Польщі.

Про це повідомили в українському МЗС.

“Близько 4 години ночі 20 липня в районі польського міста Свєцко в Любуському воєводстві мікроавтобус зіткнувся із технічним автотранспортом. В автобусі перебувало 9 громадян України. Всі вони були госпіталізовані”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС, стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років.

На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та з'ясовуватиме обставини аварії.

Справа перебуває на особливому контролі Генконсульства України у Вроцлаві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Польщі, на автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта, розбився мікроавтобус з українцями. За попередньою інформацією, мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом.

Автобус з 47 українцями перекинувся в Польщі!

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