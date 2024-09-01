Аварія на АЕС у Вірменії: єдиний енергоблок екстрено зупинили

На Вірменській атомній електростанції, також відомої як Армавірська або Мецаморська АЕС, у п'ятницю, 30 серпня, сталася аварія внаслідок удару блискавки. Станцію екстрено зупинили та від'єднали від енергосистеми країни.

Про це повідомили у Міністерстві територіального управління та інфраструктури Вірменії.

"30 серпня близько 21:55 Вірменська АЕС була відключена від енергосистеми в режимі аварійної зупинки. Причиною зупинки став удар блискавки, внаслідок чого системи безпеки станції перевели станцію в безпечний режим зупинки", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві заспокоїли, що оновлені системи безпеки максимально швидко реагують на потенційно небезпечні ситуації.

"Це ще один доказ того, що проведені за останні роки масштабні роботи з модернізації, в тому числі систем безпеки, були ефективними та дали очікуваний результат", – наголосили посадовці.

Зазначається, що персонал АЕС зараз працює над перезапуском станції.

Що відомо про Вірменську АЕС

Вірменська АЕС розташована за 30 кілометрів від столиці Вірменії Єревана. Це єдина атомна електростанція на Південному Кавказі.

На Вірменській АЕС за часів Радянського Союзу побудували два енергоблоки. Перший ввели в експлуатацію 1976 року, другий — у 1980-му. Також було розпочато будівництво третього та четвертого енергоблоків, але його зупинили 1986 року після аварії на Чорнобильській АЕС в Україні.

Після Спітакського землетрусу 1988 року було ухвалене рішення про виведення АЕС з експлуатації через розташування у сейсмонебезпечній зоні. Але через шість років станцію розконсервували та запустили другий енергоблок через енергетичну кризу у Вірменії. Перший енергоблок після зупинку запустити не вдалося.

Протягом 2018-2021 років на станції були проведені роботи з модернізації, які виконав російський підрядник. У січні 2022 року російська державна корпорація "Росатом" та керівництво Вірменської АЕС підписали Меморандум про взаєморозуміння для опрацювання можливого співробітництва щодо спорудження нових атомних енергоблоків російського дизайну на території Вірменії.

Нагадаємо, в Україні планують добудувати Чигиринську АЕС. В "Енергоатомі" знову заговорили про відновлення будівництва станції у Черкаській області.

Читайте також: