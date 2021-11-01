Аварія на газогоні в Болгарії: постачання російського газу до Румунії, Сербії та Угорщини призупинено

Аварія на газогоні в Болгарії: постачання російського газу до Румунії, Сербії та Угорщини призупинено

Макогон запропонував Угорщині український газогін, який з 1 жовтня вже не використовується.

У ніч на 1 листопада на газопроводі Булгартрансгазу сталася аварія. Внаслідок цього постачання російського газу Турецьким потоком через Болгарію до Румунії, Сербії та Угорщини було зупинено.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Аварія сталася поблизу селища Ветріно. Постачання газу до Румунії, Сербії та Угорщини було призупинено. Вранці транзит до Румунії частково відновили.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Директор Оператора ГТС України Сергій Макогон написав у Facebook, що важливо мати резервні газогони та додаткову маневреність мережі, як в української ГТС. "Цей аспект завжди буде перевагою перед "однотрубними", а тим більше підводними маршрутами. Що суттєво впливає на безпеку, надійність і безперебійність постачання газу", — наголосив Макогон.

Крім того, директор Оператора ГТС України запропонував Угорщині український газогін "для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії".

Макогон пригадав, що транзит російського газу до Угорщини через Україну не здійснюється з 1 жовтня.

Нагадаємо, про удар Угорщини, Молдову, яка замерзає, та погрози Путіна підірвати нашу трубу розповів гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв’ю ТСН.ua.

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