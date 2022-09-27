Аварія на "Північному потоці": у Швеції заявляють про сильні підводні вибухи на маршрутах російського газопроводу

Незадовго до аварії на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" вимірювальні станції в Швеції та Данії зафіксували два підводні вибухи.

За даними шведської національної сейсмічної мережі, вибухи виявили в тому ж районі, де стався витік газу на Nord Stream 1 і 2.Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на півдні Швеції.

Про це повідомляє SVT.

"Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це був вибух", - зазначив Бйорн Лунд, викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі, яка вимірює шведські землетруси та вибухи.

Він додав, що перший вибух був зафіксований о 02:03 в ніч на понеділок, другий - о 19:04 ввечері в понеділок. Попередження про витік газу надійшло від морської адміністрації о 13:52 і 20:41 у понеділок. Лунд запевняє, що це не та територія, яка зазвичай використовується для навчань збройних сил.

Інформація про вибухи передана Збройним силам Швеції.

Зауважимо, що витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

У Зеленського заявляють, що витік газу з газопроводу "Північний потік" – це акт агресії Росії проти ЄС, найкращою відповіддю на який має бути надання Україні танків.

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