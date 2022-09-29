Аварія на трубопроводі "Північний потік" сталася через навмисну диверсію — НАТО

У НАТО запевнили, що напад на інфраструктуру союзників не залишать без відповіді.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі всі фактори вказують на те, що аварія на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталася через навмисну диверсію.

Про це пише британське видання Reuters.

"Вся доступна наразі інформація вказує на те, що це результат навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів диверсій", — сказав він.

Глава Альянсу додав, що навмисний напад на інфраструктуру союзників буде зустрінуто рішучою відповіддю, проте він не уточнив, якою саме.

"Ми, як союзники, взяли на себе зобов'язання готуватися, стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю", — сказав він.

Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ повідомили про НП на газопроводі "Північний потік-2". За даними журналістів, на одній із ліній об'єкту було зафіксовано різке зниження тиску.

Слідом за "Північним потоком-2" на ще одному російському газопроводі сталася НП. На обох нитках "Північного потоку-1" також зафіксували зниження тиску. Після аварій на російських газопроводах Данія поінформувала про забруднення газом Балтійського моря.

Влада Німеччини не виключає, що аварії на "Північних потоках" могли статися в результаті спланованих диверсій.

Швеція повідомила про четвертий витік газу з газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Судна берегової охорони перебувають поряд із місцем витоку, триває розслідування.

Газовий шантаж нового рівня: "Північний потік" зупинився на трьох гілках одразу