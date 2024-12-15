Аварія російських танкерів біля Керчі: “Недбальство і нехлюйство” винні, а не шторм

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував загибель двох російських танкерів біля Керченської протоки, заявивши, що справжньою причиною трагедії стали не погодні умови, а грубі порушення з боку російських моряків.

Про це він повідомив у коментарі “Київ 24”.

“Ці судна фактично є річковими. Їхнє завдання з Волги тягнути цей мазут, нафтопродукти і перевантажувати їх на інші судна вже десь в морі. Вони теоретично можуть виходити в море, але за інших умов”, — пояснив Плетенчук.

За його словами, під час шторму хвилі та вітер перевищували допустимі норми для цих суден. Додатковою проблемою став їхній вік — понад 50 років.

“Для такого віку... ці судна вже в мають бути списані. Вони порушили в принципі все, що могли,” — підкреслив представник ВМС.

Нагадаємо, що в акваторії Керченської протоки сталася масштабна аварія. Затонуло два танкери, які перевозили, ймовірно, понад чотири тисячі тонн мазуту. Витік нафтопродукту неабияк вплине на природнє середовищне та може спричинити екологічну катастрофу. Не обійшлося й без людських жертв.