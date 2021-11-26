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Аварія з 52 загиблими на шахті в РФ та бунт мігрантів у Польщі. П'ять новин, які ви могли проспати

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Аварія з 52 загиблими на шахті в РФ та бунт мігрантів у Польщі. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Кількість загиблих внаслідок аварії на вугільній шахті "Листвяжна" у місті Бєлово Кемеровської області зросла до 52. Читати далі –>
  • У Польщі мігранти влаштували бунт у центрі для іноземців, розташованому в селі Венджин Любушського воєводства. Читати далі –>
  • Велика Британія на тлі появи нового штаму COVID-19 "B.1.1.529" оглосила про призупинення авіасполучення із Південно-Африканською Республікою, Намібією, Лесото, Ботсваною, Есватіні та Зімбабве, додавши всі шість країн до "червоного" переліку. Читати далі –>
  • Ізраїль слідом за Великою Британією оголосив про призупинення авіасполучення із Південно-Африканською Республікою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Намібією та Есватіні. Читати далі –>
  • Президент Чехії Мілош Земан повернувся до лікарні через кілька годин після виписування, оскільки отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Читати далі –>
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