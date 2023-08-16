Аварія з літаком РФ на Кубані: загинув полковник, який воював проти України

У Краснодарському краї РФ 14 серпня розбився військовий тренувальний літак L-39 під час навчального польоту – загинув начальник Майкопського навчального авіаполку полковник Вадим Гуров, який брав участь у війні проти України.

Про це офіційно повідомив очільник Адигеї Мурат Кумпілов.

"Протягом багатьох років він очолював одну з військових частин Майкопського гарнізону, був учасником військової операції у Сирії, захищав інтереси нашої країни під час "СВО", - повідомив Кумпілов.

Нагадаємо, російського генерала Сергія Суровікіна було відсторонено від керівної ролі у війні проти України після заколоту Пригожина. Суровікін перебуває під домашнім арештом.

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