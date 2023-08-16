Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Аварія з літаком РФ на Кубані: загинув полковник, який воював проти України

Аварія з літаком РФ на Кубані: загинув полковник, який воював проти України

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
823
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Аварія з літаком РФ на Кубані: загинув полковник, який воював проти України

Вадим Гуров / Фото/Telegram

Днями у Краснодарському краї розбився російський літак Л-39.

У Краснодарському краї РФ 14 серпня розбився військовий тренувальний літак L-39 під час навчального польоту – загинув начальник Майкопського навчального авіаполку полковник Вадим Гуров, який брав участь у війні проти України. 

Про це офіційно повідомив очільник Адигеї Мурат Кумпілов. 

"Протягом багатьох років він очолював одну з військових частин Майкопського гарнізону, був учасником військової операції у Сирії, захищав інтереси нашої країни під час "СВО", - повідомив Кумпілов.

Нагадаємо, російського генерала Сергія Суровікіна було відсторонено від керівної ролі у війні проти України після заколоту Пригожина. Суровікін перебуває під домашнім арештом. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
823
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація