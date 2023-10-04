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Аварія з українцями в Італії, сирени в Москві та вибухи у Бєлгороді та Брянську: головні новини ночі 4 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5237
Час на прочитання
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Аварія з українцями в Італії, сирени в Москві та вибухи у Бєлгороді та Брянську: головні новини ночі 4 жовтня 2023 року

Сирена сьогодні звучала у Москві / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 4 жовтня 2023 року:

  • Біля Венеції з мосту впав автобус, загинула щонайменше 21 людина: серед пасажирів могли бути українці Читати далі –>
  • Бєлгород та Брянськ не сплять: у місті - гучна "бавовна" Читати далі –>
  • У посольстві України в Римі підтвердили національність пасажирів апокаліптичного автобуса у Венеції - Sky News Читати далі –>
  • Серед загиблих та поранених в аварії автобуса поблизу Венеції є українці Читати далі –>
  • Поруч з Кремлем: у центрі Москви звучить система оповіщення тривоги Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5237
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