Аварія з українцями в Італії, сирени в Москві та вибухи у Бєлгороді та Брянську: головні новини ночі 4 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 4 жовтня 2023 року:
- Біля Венеції з мосту впав автобус, загинула щонайменше 21 людина: серед пасажирів могли бути українці Читати далі –>
- Бєлгород та Брянськ не сплять: у місті - гучна "бавовна" Читати далі –>
- У посольстві України в Римі підтвердили національність пасажирів апокаліптичного автобуса у Венеції - Sky News Читати далі –>
- Серед загиблих та поранених в аварії автобуса поблизу Венеції є українці Читати далі –>
- Поруч з Кремлем: у центрі Москви звучить система оповіщення тривоги Читати далі –>
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