Авіація РФ: експерт пояснив, чи ефективно знищувати злітні смуги ворога

Знищення злітних смуг РФ є менш ефективним, аніж самих літаків. Річ у тім, що окупанти не можуть самі виготовляти важкі бомбардувальники.

Про це в ефірі "Київ24" сказав авіаційний експерт Богдан Долінце.

У чому проблема

За словами експерта, військові аеродроми РФ - це достатньо живуча інфраструктура. Річ у тім, що вони побудовані таким чином, що навіть після ураження якихось критичних об'єктів є можливість за декілька днів-тижнів або відновити їхню роботу, або розгорнути так звані мобільні комплекси, які дозволяють компенсувати втрачену інфраструктуру.

Навіть після знищення системи зльоту-посадки приїжджає декілька фургонів з відповідним обладнанням, пояснює він, що може далі забезпечити зліт та виліт літаків. Не є проблемою і пошкодження підстанції, яка живить аеродромне освітлення.

"Вони можуть мати точки для підключення наземних мобільних систем. Тобто під'їжджає генератор, включається, він протягом певного часу, звісно, не на 100% потужності, але при певній потужності може забезпечити роботу далі цього аеродрому", – говорить Долінце.

Саме тому більш ефективним є знищення самих літаків. Наразі росіяни не можуть самі будувати їх, та й ремонт є ускладненим.

"Навіть пошкоджений літак, як правило, виведений від кількох місяців, це при легких пошкодженнях, до кількох років, при більш серйозних пошкодженнях. У разі складних пошкоджень цей літак дешевше списати, ніж ремонтувати", – зазначив експерт.

Щобільше, виробничих потужностей робити важкі бомбардувальники на сьогодні РФ не має.

"Тобто у разі знищення більшої частини літаків російська авіація залишиться фактично без стратегічної авіації", – зауважив

Нагадаємо, авіабудівна галузь у військово-промисловому комплексі РФ працює, і на сьогодні існує виробництво таких бойових літаків, як Су-57, Су-35, Су-34 і навчально-бойового Як-130.

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