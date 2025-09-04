Літак / © pexels.com

У Греції заарештували британського туриста, який під час рейсу з Великої Британії до Туреччини напав на іншого пасажира. Агресивна поведінка чоловіка змусила пілота здійснити аварійну посадку в аеропорту Салонік.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомили місцеві правоохоронці, 35-річний британець кілька разів ударив 41-річного громадянина Туреччини. Потерпілого після посадки оглянули медики.

Порушнику висунули низку обвинувачень: у перешкоджанні роботі транспорту, навмисному завданні тілесних ушкоджень, непокорі розпорядженням екіпажу та порушенні громадського порядку. Найближчим часом він постане перед судом.

Цей випадок став черговим авіаційним інцидентом за останній час. Лише кілька тижнів тому рейс Turkish Airlines до Сан-Франциско змушений був змінити маршрут і приземлитися в Чикаго після того, як один із пасажирів помер просто під час польоту.

Рейс TK79 вилетів зі Стамбула 15 липня та перебував у повітрі майже 12 год. За даними Aviation A2Z, у чоловіка почалися серйозні проблеми зі здоров’ям, коли літак пролітав над Гренландією.

Екіпаж готувався до посадки в ісландському Кефлавіку, проводив реанімаційні заходи та консультувався з лікарями на землі. Однак врятувати пасажира не вдалося, і пілоти вирішили сісти в аеропорту Чикаго «О’Гара», де тіло передали медикам. Оскільки смерть настала ще в небі, екіпаж не мав термінової потреби здійснювати посадку за межами США.

До слова, нещодавно у Росії пасажирка рейсу Новосибірськ — Москва побила двох стюардес через незадоволення правилами поведінки. Інцидент стався через сім хвилин після вильоту. Хуліганку довелося зв’язати, після чого її зняли з рейсу в аеропорту «Шереметьєво».