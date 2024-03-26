Авіаексперт припустив, чи зможе РФ виробляти ракети "Циркон" у великій кількості

Ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів. Навряд чи Росія може виробляти їх у великій кількості або на промисловому рівні.

Про це сказав авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу "Еспресо".

Україні потрібно посилення ППО

За словами експерта, у нас є більший фрагмент російської ракети "Циркон". Тепер можна зробити ретельніше дослідження, підтвердивши або спростувавши тактико-технічні характеристики, які зазначала російська пропаганда. "Циркон" – це балістична ракета, яку росіяни можуть запускати з Криму.

"Тому час підльоту дуже короткий, і потрібно дотримуватися усіх заходів безпеки. Росія почала активно використовувати такі залишки надважливої зброї від відчаю, наголосив він, бо не має перемог на лінії фронту", – говорить експерт.

Окупанти змінюють тактику обстрілів України, намагаючись завдати якомога більше збитків, і саме тому використовують доволі рідкісні ракети.

"Ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів. Не думаю, що РФ може виробляти їх у великій кількості або на промисловому рівні", – припустив Храпчинський.

Україні необхідно посилювати ППО, щоб мати змогу краще протидіяти балістиці. Останній масований удар показує, що кількість використання балістичних ракет з боку агресора збільшується. Нам бажано отримати посилені системи Patriot.

"Також було б добре, якби ми отримали систему THAAD, яку просили ще до надання Patriot, яка здатна збивати балістичні ракети на висоті понад 100 км над землею", – додав Храпчинський.

Нагадаємо, під час атаки на Київ 25 березня росіяни, за попередньою інформацією, застосували протикорабельні ракети "Циркон". Цих ракет у ворога є достатньо багато.

Читайте також: