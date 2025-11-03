Авіакатастрофа Air India "зламала" єдиного пасажира, що вижив: що з ним зараз

Вішваш Кумар Рамеш — єдиний, хто вижив у катастрофі Air India / © Getty Images

Британець Вішваш Кумар Рамеш — єдиний пасажир, який вижив у катастрофі літака Air India, — зізнався, що трагедія його глибоко «зламала» морально та фізично. Чоловік, який втратив молодшого брата і власний бізнес, тепер майже не виходить із дому та страждає від постійного болю.

Про це повідомляє Sky News.

Внаслідок авіакатастрофи Air India Рамеш втратив молодшого брата Аджай Кумара, якого марно шукав одразу після аварії, ще перебуваючи в лікарні.

Британець зізнався, що ця подія залишила його «дуже розбитим» та «зламаним», і зазначив, що решта його родини почувається так само. Після трагедії чоловік майже не виходить із дому у британському Лестері — більшість часу проводить наодинці у своїй спальні, зізнаючись, що «нічого не робить».

«Я просто думаю про свого брата. Для мене він був усім», — сказав Рамеш.

Він досі не може повірити, що його брат загинув, і ледь наважується говорити про це.

За словами чоловіка, він досі відчуває біль у колінах, плечах і спині, а також страждає від опіків на лівій руці. Через травми дружина допомагає йому навіть під час приймання душу.

Перед катастрофою брати вклали «всі свої заощадження» у відкриття рибальського бізнесу в Індії, через що часто літали між Британією та Індією. Після трагедії бізнес зупинився, і тепер родина Рамеша в обох країнах залишилася без доходів.

За словами чоловіка, Air India запропонувала йому фіксовану проміжну виплату — 21 500 фунтів стерлінгів (близько 1 млн 187 тис. грн). Представник материнської компанії Tata Group підтвердив журналістам, що Рамеш прийняв цю суму, і кошти вже були перераховані.

Втім, сам Рамеш зазначає, що цієї виплати «навіть не вистачить на витрати», необхідні для утримання родини, поки він не може працювати чи виходити з дому — зокрема на транспорт для сина, харчування, медичну та психологічну допомогу.

Родина наполягає, що справа не лише у грошах — вони не хочуть, щоб Рамеша «зводили до числа в електронній таблиці». Натомість прагнуть, щоб генеральний директор Air India Кемпбелл Вілсон особисто зустрівся з чоловіком, його родиною та сім’ями інших жертв катастрофи, аби вислухати їх і «поговорити, як люди».

Нагадаємо, 12 червня пасажирський літак Air India (Boeing 787-8 Dreamliner) розбився в аеропорту міста Ахмедабад (Індія), впавши у житловому районі. Літак виконував рейс до лондонського Гатвіка. На борту перебували 230 пасажирів — громадяни Індії, Великої Британії, Португалії та Канади, а також 12 членів екіпажу. Загинули усі, окрім Рамеша.

Згідно з висновками Індійського бюро з розслідування авіаційних подій, причиною катастрофи Air India стала раптова зупинка обох двигунів, яка виникла через синхронне вимкнення перемикачів подавання палива з положення «праця» у «відключення» одразу після зльоту. Запис із кабіни свідчить, що пілоти сперечалися щодо цього. На місці падіння перемикачі були знову в положенні «увімкнено», що вказує на спроби повторного запуску двигунів.