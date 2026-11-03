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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Авіакатастрофа біля Евересту: два гелікоптери зіткнулися під час приземлення

У районі базового табору Евересту в Непалі зіткнулися два гелікоптери приватних авіакомпаній.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Трагедія в Гімалаях

Трагедія в Гімалаях, Фото: Nepal Police/AP / © AP

Сьогодні, 3 листопада, у гірському районі Евересту в Непалі сталася масштабна авіакатастрофа: під час заходження на приземлення зіткнулися два гелікоптери. Унаслідок інциденту загинув громадянин Індії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву місцевої влади.

Трагедія в Гімалаях: у районі Евересту зіткнулися два гелікоптери

Як уточнив голова адміністрації району Солукхумбу Каман Сінгх Тхапа Магар, трагедія сталася в зоні базового табору найвищої вершини світу. За його словами, одного пораненого громадянина Нової Зеландії вдалося оперативно евакуювати.

Утім, поліція Непалу повідомляє про більшу кількість постраждалих: 1 загиблого та 3 поранених.

В авіакатастрофі стикнулися судна двох приватних авіакомпаній — Fishtail Air та Dynasty Air. Як зазначається в офіційній заяві Fishtail Air, їхній гелікоптер здійснював рейс із пасажирами, яких перед цим евакуювали з високогір’я Евересту, і зазнав аварії саме під час приземлення.

Представник компанії підтвердив, що і загиблий громадянин Індії, і постраждалий громадянин Нової Зеландії були туристами.

Водночас у Dynasty Air повідомили, що їхній борт здійснював вантажне перевезення та не мав пасажирів.

Аварія сталася в розпал пікового сезону трекінгу та сходжень у Непалі. У цей період гелікоптерне сполучення працює в надзвичайно інтенсивному режимі, забезпечуючи постійне транспортування альпіністів, туристів та необхідних вантажів у високогірних районах. Наразі з’ясовуються детальні обставини та причини зіткнення.

Стюардеса вижила після падіння з висоти 10 тисяч метрів

Нагадаємо, 22-річна сербська бортпровідниця Весна Вулович стала єдиною людиною, яка вижила після падіння з висоти близько 10 000 метрів під час катастрофи літака McDonnell Douglas DC-9-32 1972 року.

За офіційною версією, причиною трагедії став вибух бомби у багажному відсіку. Хвостова частина літака, де перебувала жінка, впала на засніжений схил, а від сильного удару її частково захистив важкий візок для їжі.

Попри тяжкі травми — переломи черепа, хребців, таза, ребер і ніг, а також кому та тимчасовий параліч — після 10 місяців реабілітації вона знову почала ходити.

Сама Вулович не пам’ятала ані вибуху, ані падіння, а 1985 року потрапила до Книги рекордів Гіннеса за виживання після падіння з найбільшої висоти без парашута. Пізніше вона займалася громадською діяльністю. Померла у Белграді 2016 року у віці 66 років.

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