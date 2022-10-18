Авіакатастрофа бомбардувальника в Єйську: кількість загиблих різко збільшилася

Внаслідок падіння військового літака на багатоповерхівку в російському місті на березі Азовського моря загинуло щонайменше 13 людей.

Станом на 6 годину ранку вівторка, 18 жовтня, кількість загиблих внаслідок падіння військового літака на дев'ятиповерховий будинок у Єйську (Краснодарський край) збільшилася до 13 осіб. Серед загиблих 3 дітей.

Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс” з посиланням на помічника міністра охорони здоров'я РФ Олексія Кузнєцова.

Після розбору завалів на місці авіакатастрофи військового літака, який здійснював політ з повним боєкомплектом, виявлено нові тіла загиблих.

За інформацією російського МНС, під завалами багатоповерхівки знайшли 13 загиблих, серед яких - троє дітей.

Ще 19 людей отримали поранення, четверо з яких доставлені на лікування до Краснодарської крайової лікарні, інших лікують у місцевому медичному закладі.

У прес-службі МНС Росії повідомили, що рятувальники завершили розбір завалів.

Нагадаємо, що в російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. Спершу російська влада заявила, що внаслідок катастрофи загинули четверо людей, ще 25 постраждали. Згодом з’явилася інформація про 6 загиблих.

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