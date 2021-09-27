Авіакатастрофа Ка-27: на Камчатці знайшли рештки п'ятьох членів екіпажу гелікоптера ФСБ РФ

Внаслідок авіакатастрофи загинули всі члени екіпажу.
У Російській Федерації виявили рештки усіх п'яти членів екіпажу військового гелікоптера Ка-27 ФСБ, який вилетів на навчальний політ і здійснив жорстку посадку на Камчатці 23 вересня.
Про це у ніч проти понеділка, 27 вересня, із посиланням на власні джерела повідомляє "Интрефакс".
"Загинули всі п'ять осіб, що перебували на борту. Їхні останки виявлені", - зазначив співрозмовник видання.
Як повідомлялося, повітряне судно вилетіло у четвер близько 22:00 за місцевим часом відповідно до плану бойової підготовки військової частини 2151.
Приблизно через 40 хвилин польоту зв'язок з екіпажем зник, а вже вранці в п'ятницю уламки гелікоптера виявили на південному схилі гори Гостра поблизу села Сосновка Елізовського району Камчатського краю.
Слідчі Військово-слідчого відділу СК РФ по гарнізону Петропавловськ-Камчатський порушили кримінальну справу за ст. 351 КК РФ (порушення правил польотів або підготовки до них).
Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, в Росії знайшли уламки літака Ан-26, який напередодні зник з радарів під Хабаровськом. Під час виконання польоту на його борту перебував екіпаж із шести людей.