Авіакатастрофа літака Пригожина: у Франції заявили про "обґрунтовані сумніви"

У Франції наголошують, що мають "обґрунтовані сумніви" щодо причини авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Разом з тим не виключається причетність до інциденту президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив речник французького уряду Олів'є Веран телеканалу France 2.

"Ми ще не знаємо обставин цієї катастрофи. У нас можуть бути деякі обґрунтовані сумніви", - висловився політик.

За його словами, Пригожин виконував брудну роботу Путіна. А те, що роби ватажок ПВК, "невіддільне від політики" самого глави Кремля.

Олів'є Веран також прокоментував заяву президента США Джо Байдена, що в РФ мало що відбувається, за чим не стоїть президент Путін. Політик погодився, що"як правило, це правда, яку можна встановити".

Нагадаємо, в ISW вважають, що Путін наказав збити літак Пригожина. Зазначається, що диктатора міг помститися за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво ПВК "Вагнера".

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