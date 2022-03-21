Авіакатастрофа літака в Китаї зі 133 людьми: посольство з'ясовує, чи були на борту українці

Доля пасажирів та екіпажу літака наразі невідома.
На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing 737, на борту якого перебували 133 людини. Посольство України в Китаї вже з'ясовує, чи були у літаку українці.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенк у Twitter.
"Посольство України в Пекіні перевіряє наявність українських громадян на борту літака компанії China Eastern, що зазнав катастрофи на півдні Китаю", - заявив Ніколенко.
Нагадаємо, авіатроща сталася в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. На борту літака авіакомпанії China Eastern Airlines перебували 133 людини, їхня доля поки невідома. Внаслідок падіння Boeing 737 виникла масштабна пожежа.