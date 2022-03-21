Авіакатастрофа пасажирського літака Boeing в Китаї: з'явилося моторошне відео падіння лайнера

Наразі немає інформації щодо жертв авіатрощі.

На півдні Китаю зазнав авіакатастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern. Після падіння повітряне судно загорілося.

У Мережі з'явилися моторошні кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як літак мчить вертикально до землі за момент перед ударом.

Як пише Daily Mail, л ітак авіакомпанії China Eastern Airlines пірнув носом, перш ніж врізався в схил пагорба і вибухнув поблизу міста Вучжоу в повіті Тенг у південній провінції Гуансі. За словами п редставника рятувальників, літак повністю розпався, а вогонь, що виник у результаті аварії, спалив бамбук і дерева, перш ніж його загасили.

В Управління цивільної авіації Китаю (CAAC) уточнили, що н а борту було 123 пасажирів та 9 членів екіпажу. Раніше ЗМІ повідомляли, що на борту перебували 133 людини. Зазнається, що літак втратив зв'язок над містом Учжоу.

Зауважимо, сайт China Eastern Airlines представлений у чорно-білому кольорі, що авіакомпанії роблять у разі катастрофи на знак поваги до передбачуваних жертв.

Нагадаємо, 21 березня сталася авіатроща Boeing 737 в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. Інформації щодо жертв поки немає.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на інцидент і посольство України в Китаї вже з'ясовує, чи були в літаку українці.