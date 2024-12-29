Авіакатастрофа рейсу Баку–Грозний: експерт пояснив, як росіяни сплутали літак з дроном

Росіяни заборонили азербайджанському літаку посадку не лише в Грозному, але й в багатьох інших аеропортах.

Авіакатастрофа літака сполученням Баку–Грозний, який розбився в Казахстані 25 грудня, засвідчила, що до управління системами ППО допустили зовсім ненавчений екіпаж, який навіть не здатен правильно ідентифікувати ціль.

Таку думку висловив авіаексперт Богдан Долінце в інтерв’ю "Українському Радіо".

Він наголосив на тому, що росіяни заборонили азербайджанському літаку посадку не лише в Грозному, але й в багатьох інших аеропортах РФ. Долінце наголосив: навіть після того, як було зрозуміло, що пасажирський літак підбито зенітною ракетою, росіяни не надали йому жодної допомоги, але й продовжували глушили роботу його систем навігації та зв'язку протягом значної частини польоту в Казахстан. Експерт вважає, що це ускладнювало екіпажу можливості безпечно дістатися запасного аеродрому.

"Розмір пасажирського літака в десятки разів більший, ніж у безпілотника. В системах виявлення, радарах систем протиповітряної оборони ці об'єкти мають велику відмінність по відображенню. Тобто переплутати такі об'єкти дуже складно", – наголошує експерт.

Долінце акцентував: окрім різниці в розмірах БпЛА та пасажирські літаки мають зовсім різні швидкість і висоту польоту, а також сам характер маршруту.

"Плутати політ безпілотника, який, як правило, летить на значно меншій висоті, на меншій швидкості і по інших маршрутах, ніж цивільні літаки, дуже і дуже складно. Тут треба або сильно постаратися, або фактично допустити до керування зенітним комплексом непідготовлений, непрофесійний і ненавчений персонал", - наголошує фахівець.

Нагадаємо, Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану заявив, що причиною катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау 26 грудня стала російська ракета "земля–повітря. Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів РФ, незважаючи на запити пілотів про аварійне приземлення.

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