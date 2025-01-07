Авіакатастрофа рейсу Баку–Грозний: Бразилія передала Казахстану дані з "чорних скриньок" літака

Бразильська лабораторія військово-повітряних сил надіслала слідчим з Казахстану дані з бортових самописців з літака Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау.

Про це повідомило "Радіо свобода" з посиланням на заяву лабораторії.

Цей документ підтверджує, що 6 січня лабораторія завершила вилучення даних із самописців у кабіні літака. Втім, подробиць про те, що містилося у записах, оприлюднено не було.

Зауважимо, що після авіакатастрофи влада Казахстану оголосила, що реєстратори надсилаються до Бразилії, яка є країною виробником літака. Це сталось після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія намагається "приховати" причину трагедії.

Нагадаємо, 25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній", який прямував з Баку до Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 пасажирів, є постраждалі.

Тим часом Euronews повідомило, що причиною катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау 26 грудня стала російська ракета "земля–повітря. Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів РФ, незважаючи на запити пілотів про аварійне приземлення.

Читайте також:

Ільхам Алієв вимагає від Росії вибачень за збитий літак у Казахстані