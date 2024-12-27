Авіакатастрофа рейсу Баку-Грозний: Буданов зробив гучну заяву про падіння літака

На відео, що опинилися в Мережі, видно осколкові отвори на фюзеляжі та крилах.

Очільник українського Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що літак сполученням Баку-Грозний, який зазнав авіакатастрофи в Казахстані, був збитий.

Про це головний військовий розвідник України сказав у коментарі виданню The War Zone.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир С1" на російській території", – заявив Буданов.

Зняте пасажиром відео перед катастрофою показало "осколкові отвори у фюзеляжі, що відповідають пошкодженням від російської ракети класу "земля-повітря", пишуть автори з посиланням на Twitter-акаунт інформаційного видання Azeri Times. На іншому відеозаписі, зробленому всередині літака, також видно осколкові пошкодження.

Тим часом на відео, що зробили вже після катастрофи видно також, що хвіст судна посіченим осколками. На кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, видно що пілоти намагаються посадити літак, перш ніж він розбився.

"Здавалося, що літак кілька разів піднімався вгору, а потім знижувався під крутим кутом. На останньому заході на посадку Embraer 190 знову знизився під крутим кутом, а потім нахилився праворуч і впав біля злітно-посадкової смуги, спалахнувши вогняною кулею", – йдеться у матеріалі.

Сайт з відстеження польотів Flightradar24 повідомив, що літак вилетів у середу о 7:55 ранку за азербайджанським стандартним часом (AST) і розбився о 10:28 ранку за AST.

Авіакатастрофа в Казахстані

25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній", який прямував з Баку до Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 пасажирів, є постраждалі.

Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану заявили, що причиною катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському в Актау 26 грудня стала російська ракета "земля – повітря". Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів РФ, незважаючи на запити пілотів про аварійну посадку.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Мережі, що літак над Грозним був уражений російським ЗРК, але РФ намагатиметься все приховати. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи. І російський телеграм-канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО.

Також в Азербайджані назвали російську систему ППО, з якої могли влучити у пасажирський літак над Грозним. Оператор ЗРК міг помилково прийняти цивільний літак за дрон і вдарити по ньому ракетою.

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