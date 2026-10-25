Авіакатастрофа Су-30СМ у Росії: загинули двоє елітних пілотів «Русских витязей»

У Росії загинули двоє пілотів Су-30СМ

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У Росії внаслідок аварії загинули двоє пілотів пілотажної групи «Русские витязи». Усе це трапилося 21 жовтня під час навчально-тренувального польоту на винищувачі Су-30СМ.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У Росії розбилися два пілоти винищувачів: подробиці

За інформацією Mash, жертвами авіакатастрофи стали заслужений військовий льотчик-снайпер, заступник начальника Центру показу авіаційної техніки, полковник Олег Єрофєєв, а також старший льотчик, інспектор служби безпеки польотів, майор Володимир Кочетов.

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Кожен з пілотів мав багаторічний досвід. Полковник Єрофєєв освоїв такі типи літаків, як Як-52, Л-39, МіГ-29, Су-27, Су-30СМ та Су-35С, а також мав наліт 3300 годин.

До основного складу «Русских витязей» він увійшов ще 2003 року за польоти ведучого, а також зовнішнього, внутрішнього та хвостового веденого.

Майор Кочетов розпочинав свій шлях у 611-му винищувальному авіаційному полку, а з 2010 року служив на авіабазі в Кубинці. Він встиг освоїти Л-39, МіГ-29, Су-27, Су-30СМ та Су-35С, налітавши загалом 1500 годин.

До лав «Русских витязей» долучився 2014 року.

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Поховають льотчиків у російських Митищах.

21 жовтня у РФ розбилися відразу два винищувачі Су-30.

У Росії розбився винищувач Су-30СМ

Нагадаємо, у Калінінградській області Росії 21 жовтня зазнав аварії військовий винищувач Су-30СМ. Катастрофа сталася у Черняхівському районі між селами Тимофіївка та Зелений Бір під час виконання навчально-тренувального польоту без боєкомплекту.

За інформацією Міноборони РФ та російських телеграм-каналів, літак упав у безлюдному районі. Зазначалося, що обидва пілоти встигли катапультуватися, дістали травми середньої тяжкості та були доправлені до військового шпиталю.

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