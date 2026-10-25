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Авіакатастрофа Су-30СМ у Росії: загинули двоє елітних пілотів «Русских витязей»
У Росії загинули двоє пілотів авіаційної групи «Русские витязи» під час навчально-тренувального польоту на винищувачі Су-30СМ.
У Росії внаслідок аварії загинули двоє пілотів пілотажної групи «Русские витязи». Усе це трапилося 21 жовтня під час навчально-тренувального польоту на винищувачі Су-30СМ.
Про це пишуть російські ЗМІ.
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За інформацією Mash, жертвами авіакатастрофи стали заслужений військовий льотчик-снайпер, заступник начальника Центру показу авіаційної техніки, полковник Олег Єрофєєв, а також старший льотчик, інспектор служби безпеки польотів, майор Володимир Кочетов.
Кожен з пілотів мав багаторічний досвід. Полковник Єрофєєв освоїв такі типи літаків, як Як-52, Л-39, МіГ-29, Су-27, Су-30СМ та Су-35С, а також мав наліт 3300 годин.
До основного складу «Русских витязей» він увійшов ще 2003 року за польоти ведучого, а також зовнішнього, внутрішнього та хвостового веденого.
Майор Кочетов розпочинав свій шлях у 611-му винищувальному авіаційному полку, а з 2010 року служив на авіабазі в Кубинці. Він встиг освоїти Л-39, МіГ-29, Су-27, Су-30СМ та Су-35С, налітавши загалом 1500 годин.
До лав «Русских витязей» долучився 2014 року.
Поховають льотчиків у російських Митищах.
21 жовтня у РФ розбилися відразу два винищувачі Су-30.
У Росії розбився винищувач Су-30СМ
Нагадаємо, у Калінінградській області Росії 21 жовтня зазнав аварії військовий винищувач Су-30СМ. Катастрофа сталася у Черняхівському районі між селами Тимофіївка та Зелений Бір під час виконання навчально-тренувального польоту без боєкомплекту.
За інформацією Міноборони РФ та російських телеграм-каналів, літак упав у безлюдному районі. Зазначалося, що обидва пілоти встигли катапультуватися, дістали травми середньої тяжкості та були доправлені до військового шпиталю.