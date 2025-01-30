Авіакатастрофа у США: показали кадри моторошного зіткнення літака й вертольота

З'явилися кадри авіакатастрофи у США за участі пасажирського літака та вертольота. Борти зіткнулися під час посадки в аеропорту Вашингтона.

Кадри оприлюднили у Мережі.

У США пасажирський літак зіткнувся з вертольотом

За попередньою інформацією, в результаті авіатрощі ніхто не вижив.

Нагадаємо, у США літак компанії PSA Airlines зіштовхнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку в аеропорту Вашингтона і впав у річку. Відомо, що на борту літака перебувало 64 людини, а екіпаж вертольота складав 3 особи.На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Проте у поліції визнають: знайти живих - майже без шансів.

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