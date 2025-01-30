Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Авіакатастрофа у США: показали кадри моторошного зіткнення літака й вертольота

Авіакатастрофа у США: показали кадри моторошного зіткнення літака й вертольота

Авіакатастрофа у США: показали кадри моторошного зіткнення літака й вертольота

Авіакатастрофа у США

Наразі людей, які вижили, не виявлено.

З'явилися кадри авіакатастрофи у США за участі пасажирського літака та вертольота. Борти зіткнулися під час посадки в аеропорту Вашингтона.  

Кадри оприлюднили у Мережі.

У США пасажирський літак зіткнувся з вертольотом

У США пасажирський літак зіткнувся з вертольотом

За попередньою інформацією, в результаті авіатрощі ніхто не вижив.

Нагадаємо, у США літак компанії PSA Airlines зіштовхнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку в аеропорту Вашингтона і впав у річку. Відомо, що на борту літака перебувало 64 людини, а екіпаж вертольота складав 3 особи.На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Проте у поліції визнають: знайти живих - майже без шансів. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація