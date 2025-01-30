Авіакатастрофа у Вашингтоні: чоловік поділився останнім повідомленням від дружини-пасажирки

Жінка надіслала SMS за декілька хвилин до того, як її літак зіткнувся в повітрі з гелікоптером.

У середу, 29 січня, літак авіакомпанії American Airlines зіткнувся з військовим вертольотом США і впав у річку. На борту літака перебувало 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, а на борту вертольота BlackHawk було троє військових, які брали участь у навчальному польоті.

Чоловік оприлюднив останнє повідомлення, яке він отримав від своєї дружини, що перебувала на борту літака, який розбився над Вашингтоном, округ Колумбія, передає Unilad.

Хамад Раза розповів WUSA9, що зв'язувався з коханою за декілька хвилин до того, як сталася трагедія.

"Я просто молюся, щоб хтось витягнув її з річки просто зараз, поки ми говоримо — це все, про що я можу молитися, я просто молюся Богу, — сказав Раза в інтерв'ю новинному агентству. — Вона написала мені, що вони приземляться через 20 хвилин".

Хамад Раза / Фото: WUSA9

Переглядаючи свої текстові повідомлення, він сказав, що решта його повідомлень не були доставлені, додавши: "Тоді я зрозумів, що щось сталося".

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. ВВС повідомляє, що вже знайдено 18 тіл загиблих.

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Американські авіалінії опублікували наступну заяву: "Рейс 5342 авіакомпанії American Eagle, що прямував із Вічіти, штат Канзас (ICT), до Вашингтона, округ Колумбія (DCA), потрапив в аварію в аеропорту DCA. Рейс виконувався авіакомпанією PSA Airlines на літаку CRJ-700. На борту літака перебувало 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. Ми турбуємося про пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту літака. Ми перебуваємо в контакті з владою і допомагаємо в заходах з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації".

Президент Дональд Трамп також відреагував на інцидент, заявивши, що він був "повністю поінформований" про "жахливу аварію" і "стежить за ситуацією".

Нагадаємо, з'явилася важлива інформація про вертоліт, що врізався в літак у Вашингтоні.

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