Авіакатастрофа у Вашингтоні: фахівці знайшли чорні скриньки з літака

Реєстратор даних польоту та реєстратор голосу в кабіні пілотів направили на експертизу.
Чорні скриньки з літака, який American Airlines розбився у Вашингтоні США через зіткнення з гелікоптером, знайшли та направили до на експертизу.
Про це повідомив телеканал CBS News з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"Чорні скриньки знайдені та направлені до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті", - заявило джерело видання.
Зазначається, що слідчі лабораторії NTSB вилучили реєстратор голосу в кабіні пілота та реєстратор даних польоту з літака Bombardier CRJ700. Чорні скриньки передали NTSB для оцінки.
Нагадаємо, авіакатастрофа у Вашингтоні сталася ввечері 29 січня. Літак American Airlines із 60 пасажирами та чотирма членами екіпажу на борту зіткнувся в повітрі з армійським гелікоптером Black Hawk, а потім впав у річку Потомак. Авіатроща сталася поблизу Національного аеропорту Рейгана.
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