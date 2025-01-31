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Авіакатастрофа у Вашингтоні: фахівці знайшли чорні скриньки з літака

Авіакатастрофа у Вашингтоні: фахівці знайшли чорні скриньки з літака

Авіакатастрофа літака у Вашингтоні. / Фото: Getty Images

Реєстратор даних польоту та реєстратор голосу в кабіні пілотів направили на експертизу.

Чорні скриньки з літака, який American Airlines розбився у Вашингтоні США через зіткнення з гелікоптером, знайшли та направили до на експертизу.

Про це повідомив телеканал CBS News з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Чорні скриньки знайдені та направлені до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті", - заявило джерело видання. 

Зазначається, що слідчі лабораторії NTSB вилучили реєстратор голосу в кабіні пілота та реєстратор даних польоту з літака Bombardier CRJ700. Чорні скриньки передали NTSB для оцінки.

Нагадаємо, авіакатастрофа у Вашингтоні сталася ввечері 29 січня. Літак American Airlines із 60 пасажирами та чотирма членами екіпажу на борту зіткнувся в повітрі з армійським гелікоптером Black Hawk, а потім впав у річку Потомак. Авіатроща сталася поблизу Національного аеропорту Рейгана.

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