Авіакатастрофа у Вашингтоні: названо імена наймолодших жертв (фото)

Трагедія може стати найсмертоноснішою авіакатастрофою в США за останні 20 років.

Названо імена наймолодших жертв фатальної авіакатастрофи American Airlines у США. Ними виявилися фігуристи Анжела Янг і Шон Кей.

Про це повідомляє Unilad.

Літак American Airlines вилетів з Вічіти, штат Канзас, і заходив на приземлення у Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана, коли близько 21:00 у середу, 29 січня, зіткнувся в повітрі з гелікоптером армії США Black Hawk.

На борту літака було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, а троє сіли на борт гелікоптера, який після аварії впав у річку Потомак.

У цій катастрофі, яка може стати найсмертоноснішою авіакатастрофою в США за останні 20 років, ніхто не вижив. Наразі підтверджено, що серед 67 загиблих є двоє молодих партнерів по танцях на льоду.

Пара, якій, імовірно, було 11 і 12 років, була членами клубу фігурного катання Університету штату Делавер і поверталася з Національного табору розвитку, що відбувався від 20 до 26 січня в Канзасі, де тренувалися найкращі юні фігуристи.

Анжела Янг і Шон Кей / Фото: Instagram/@angelayangskates

Згідно з некрологом, розміщеним у групі фігуристів на Facebook, ця пара була "непереможною в дитячих танцях на льоду в цьому сезоні". Вони вибороли перші місця в декількох категоріях на Відбіркових змаганнях Середнього Заходу в одиночному катанні та танцях на льоду 2025 року, що відбувалися в Техасі.

У статті, опублікованій Клубом фігурного катання Університету штату Делавер у Facebook, йдеться про те, що Янг почала займатися фігурним катанням після того, як її надихнули брати і сестри, які грали в хокей на льоду.

Анжела Янг і Шон Кей / Фото: Instagram/@angelayangskates

У день трагедії дівчинка також написала в Instagram, що їй було "так весело" в таборі у Вічіті: "Я дуже сумуватиму за своїми друзями і всіма чудовими тренерами! Не можу дочекатися наступного року!".

Анжела Янг і Шон Кей / Фото: Instagram/@angelayangskates

Повідомляється, що серед загиблих також фігуристки з Бостона, 13-річна Джинна Ган і 16-річна Спенсер Лейн, а також їхні матері.

Нагадаємо, чоловік поділився останнім повідомленням від дружини-пасажирки American Airlines. Жінка надіслала SMS за декілька хвилин до того, як її літак зіткнувся в повітрі з гелікоптером.

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