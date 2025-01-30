Авіакатастрофа у Вашингтоні: Трамп повідомив результати пошукової місії

За словами президента США, рятувальники не виявили жодної людини, що вижила внаслідок авіатрощі.

Внаслідок авіакатастрофи, що сталася у Вашингтоні ввечері середи, 29 січня, загинули всі люди, які були на борту пасажирського літака та військового гелікоптера, що зіткнулися у повітрі.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі.

"В сьогоднішній авіакатастрофі у Вашингтоні не вижив ніхто. Місія зосередилася на пошуку тіл загиблих. Це надзвичайна трагедія величезних масштабів. Наше серце крається, і всі ми шукаємо відповідей", – сказав Трамп.

Президент США також повідомив, що на борту були росіяни, і висловив співчуття сім'ям усіх загиблих. Загалом загинуло 60 пасажирів та семеро членів екіпажів літака та гелікоптера.

Трамп наголосив, що коли трапляються подібні катастрофи, слідство часто триває роками, а потім уже неможливо дізнатися правду. Він пообіцяв, що докладе зусиль для оперативного розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, армійський вертоліт Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком American Airlines у Вашингтоні, здійснював "навчальний політ". На борту перебувало троє військових.

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