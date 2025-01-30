Авіакатастрофа у Вашингтоні: з'явилася важлива інформація про вертоліт, що врізався в літак

Вертоліт Sikorsky H-60, який у повітрі врізався у літак American Airlines, що заходив на посадку в аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні, не транслював сигнал ADSB.

Про це у соцмережі Х заявив американський журналіст Нік Сортор.

"Військовий вертоліт, який врізався в літак American Airlines у Вашингтоні, "літав натемно". У той же час гелікоптер не транслював сигнал ADSB", - йдеться у його повідомленні.

Зауважимо, ADSB (Automatic dependent surveillance-broadcast) - це технологія, яка дозволяє літакам автоматично передавати дані про себе.

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Журналіст наголосив, що, зі слів рятувальників, "швидше за все, живих не залишиться".

Нагадаємо, у Вашингтоні літак зіткнувся з вертольотом і впав у річку. Пошуково-рятувальні роботи тривають, але шансів виявити живих пасажирів все менше. З річки Потомак вийняли тіла майже 20 загиблих.

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