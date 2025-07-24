Авіакатастрофа в Індії: родинам загиблих з Великої Британії передали чужі останки

В авіатрощі 12 червня загинула 241 людина на борту / © Associated Press

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Сімʼї з Великої Британії, що втратили близьких у катастрофі літака Air India 12 червня, дізналися, що останки жертв неправильно ідентифікували та репатріювали. Ця ситуація викликала нову хвилю обурення серед родичів загиблих, які вже тривалий час чекають на справедливість та належне вшанування пам’яті своїх рідних.

Про це повідомляє The Guardian.

Деяких жертв авіатрощі кремували або поховали в Індії, але останки щонайменше 12 людей привезли до Сполученого Королівства, каже юрист Джеймс Гілі-Пратт. Він представляє інтереси родин і зʼясовує, що сталося під час процесу ідентифікації.

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Відомо, що близькі одного із загиблих пасажирів скасували похорон, коли зʼясували, що в труні тіло невідомої людини. В іншому випадку в труну помилково поклали останки кількох загиблих, які довелося розділяти перед похованням.

Помилки виявили після того, як судмедекспертка з Лондону, докторка Фіона Вілкокс почала звіряти ДНК репатрійованих тіл зі зразками, що надали родичі.

Нагадаємо, 12 червня неподалік аеропорту міста Ахмадабада на заході Індії зазнав катастрофи пасажирський літак авіакомпанії Air India. На його борту перебували 242 людини. Всі, крім одного пасажира, загинули.

Літак рейсу AI171 авіакомпанії Air India зазнав авіакатастрофи в індійському Ахмадабаді / © Associated Press

Майже одразу після зльоту кабіна пілотів подала сигнал тривоги, повідомив індійський авіаційний регулятор. Після цього звʼязок з літаком припинився.

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Незрозуміло, що стало причиною сигналу тривоги. Але єдиний пасажир, який вижив в авіатрощі, розповів індійським ЗМІ, що чув гучний вибух, коли літак намагався набрати висоту.