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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Авіакатастрофа в Індії: єдиний пасажир, який вижив, розповів про почуття провини і дивну випадковість

Чоловік розповів, що його мучить совість через те, що в авіакатастрофі загинув його брат.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Авіакатастрофа в Індії: єдиний пасажир, який вижив, розповів про почуття провини і дивну випадковість

Авіакатастрофа в Індії / © Associated Press

Єдиний, хто вижив у трагедії авіакатастрофи літака Air India, розповів, як йому вдалося звільнитися з-під уламків. Британець Вішваш Кумар Рамеш, який сидів на місці 11А, сказав, що це «диво», що він вижив у катастрофі, яка загалом забрала життя 279 людей.

Про це пише британське видання The Sun.

Вішваш Кумар Рамеш розповів, що почувається «жахливо» через те, що не зміг врятувати свого брата Аджая, і тепер відчуває провину за його смерть.

40-річний чоловік з Лестера розповів: «Це диво, що я вижив. Фізично зі мною все гаразд, але я почуваюмя жахливо через те, що не зміг врятувати Аджая».

Вішваш намагався забронювати два місця поруч на рейсі AI171, який впав у густонаселеному районі міста Ахмадабад незабаром після зльоту.

Але коли він прийшов, щоб зробити бронювання, йому довелося вибрати два місця на відстані одне від одного в 11 ряду.

Вішваш сказав: «Якби ми сиділи разом, ми обоє могли б вижити. Я намагався отримати два місця разом, але хтось уже зайняв одне. Ми з Аджаєм сиділи б разом. Але я втратив брата на моїх очах. І тепер я постійно думаю: чому я не міг врятувати свого брата?»

Вішваш, який сидів біля одного з аварійних виходів літака, зміг пролізти через отвір у покрученому фюзеляжі Boeing 787 Dreamliner.

Його брат Аджай, який сидів на місці 11J, трагічно загинув разом з іншими 240 пасажирами та членами екіпажу.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Air India, що прямував до лондонського Гатвіка, розбився в аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії. На борту перебувало 242 людини. Вижила лише одна людина — британець Вішваш Кумар Рамеш. Крім того, десятки перехожих загинули, адже літак впав у густонаселеному житловому районі.

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