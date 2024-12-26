Авіакатастрофа в Казахстані: за даними Euronews, літак таки уразила російська ракета

Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів РФ, незважаючи на запити пілотів про аварійну посадку.

Причиною катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському в Актау 26 грудня стала російська ракета "земля – повітря".

Про це повідомляє Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану.

За даними джерел, російська ракета була випущена по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Шрапнель уразила пасажирів та екіпаж, коли стався вибух поруч із літаком під час польоту.

Урядові джерела повідомили виданню, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з російських аеропортів, незважаючи на запити пілотів про аварійну посадку. Повітряному судну було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Згідно з даними, системи GPS-навігації літака були заклинені на всій траєкторії польоту над морем.

За даними бакинського видання AnewZ з посиланням на джерела в азербайджанському уряді, ракета була випущена із ЗРК "Панцир-С".

За даними російських джерел, під час прямування рейсу "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні російські сили ППО активно намагалися збити українські БпЛА.

"Якщо ці попередні дані підтвердяться, це буде другий випадок за десятиліття, коли російські сили знищують комерційний літак після катастрофи MH17 в Україні. Цього разу серед постраждалих як громадяни Росії, так і сусідніх країн", – зазначається у статті.

Нагадаємо, 26 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній", який прямував з Баку до Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 пасажирів, є постраждалі.

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