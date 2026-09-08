Авіакатастрофа в Маямі: літак Amazon ледь не зніс автопарк Tesla (фото)

Вантажний літак Amazon у Міжнародному аеропорту Майамі після аварії / © Associated Press

Реклама

У міжнародному аеропорту Маямі (США) вантажний літак під час аварії ледь не врізався у паркінг, де стояли десятки нових безпілотних електромобілів Tesla Cybercab. Цей інцидент змусив знову заговорити про масове накопичення таких машин без діла та проблеми їхнього комерційного використання.

Про це повідомляє Gizmodo.

Реклама

Аварія з літаком Amazon Prime Air у Маямі

Вантажний літак Amazon Prime Air 7 вересня під час заходу на посадку в міжнародному аеропорту Маямі зазнав несправності, після чого викотився за межі злітно-посадкової смуги. Літак врізався у вантажний фургон із працівниками аеропортової служби прибирання, а також у позашляховик неподалік. Унаслідок аварії загинули п’ятеро людей.

Реклама

Після зіткнень літак зупинився всього за кілька метрів від майданчика, де з невідомих причин були припарковані автомобілі Tesla Cybercab.

Мапа місця аварії, складена на основі даних FlightRadar24 та Федерального управління цивільної авіації США (FAA), свідчить, що літак зупинився на території майданчика для вантажних причепів, який можна орендувати за площею. За день до катастрофи інфлюенсер Сойєр Мерріт опублікував відео іншого користувача, на якому видно цей самий майданчик із 35 припаркованими Cybercab.

Вантажний літак Amazon в аеропорту Майамі після аварії / © Associated Press

Що відомо про Cybercab Tesla?

Водночас на сайті Tesla зазначено, що в Маямі вже працює сервіс Tesla Robotaxi, але окремого сервісу Tesla Cybercab Robotaxi там немає. Нинішній автономний парк Robotaxi компанії в Маямі складається з автомобілів Model Y, обладнаних кермом і педалями.

Ще наприкінці минулого місяця поїздки Tesla здійснювалися не лише на авто із традиційними органами керування, а й за участю людей, які перебували на водійському сидінні та стежили за безпекою. Водночас перед обмеженим запуском Cybercab в Остіні, схоже, автомобілі компанії там перейшли до повністю безпілотного режиму роботи без такого нагляду.

Реклама

Вважається, що весь парк Tesla Model Y у Маямі вже працює без нагляду. Водночас на момент запуску сервісу на початку липня компанія мала лише два такі автомобілі, а за два дні їхня кількість зросла до трьох.

Cybercab накопичуються без активного використання

Виробництво Cybercab Tesla розпочала у квітні на заводі Gigafactory у Техасі. Підприємство розраховане на випуск до 125 тис. таких автомобілів на рік. Водночас саркастичний заголовок Sherwood News назвав Cybercab такими, що «накопичуються», очевидно, без активного використання. Користувачі соцмереж, які стежать за Tesla, час від часу підраховують кількість автомобілів, що залишаються на майданчику для відправлення Cybercab із Gigafactory. Подекуди їхня кількість перевищує сотню.

За наявними даними, у Техасі зареєстровано 45 Cybercab, частина з яких уже використовується комерційно в Остіні. Саме цей обмежений запуск, схоже, привернув увагу Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Відомство перевірятиме систему, за допомогою якої Tesla самостійно визначає відповідність Cybercab вимогам безпеки NHTSA.

«Серед іншого, NHTSA розгляне, наскільки сертифікація Tesla залежала від визначень того, що певні [стандарти транспортних засобів] не застосовуються до Cybercab», — йдеться в меморандумі NHTSA щодо розслідування.

Реклама

Cybercab також регулярно помічають на дорогах загального користування за межами Техасу, хоча багато з них мають техаські номерні знаки. Позитивні згадки про ці автомо нерідко стають приводом для прихильників Tesla створювати меми та жартувати з критиків компанії, натякаючи, що американські дороги незабаром можуть заполонити золотисті Cybercab.

Минулого місяця кілька таких автомобілів помітили на майданчику за дилерським центром Tesla у Піттсбурзі. Приблизно два тижні тому користувачі соцмереж повідомляли й про кілька Cybercab на майданчику в Лас-Вегасі. При цьому під час поїздок за межами Техасу ці автомобілі часто мають встановлені кермо та педалі.

Те, що вантажний літак ледь не врізався в паркінг, заповнений Cybercab, необхідність яких наразі не видається очевидною, нагадує: навіть якщо американські дороги ще не стали золотистими від цих автомобілів, то порожні парковки цілком можуть.

Деталі про аварію літака Amazon Prime Air

Нагадаємо, напередодні в аеропорту Маямі вантажний літак Boeing 767-300 авіакомпанії 21 Air, який виконував рейс для Amazon із Пуерто-Рико, під час приземлення виїхав за межі злітно-посадкової смуги та врізався в кілька транспортних засобів, після чого загорівся.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло щонайменше п’ятеро людей, ще п’ятеро постраждали, зокрема троє перебувають у критичному стані. На місці працювало понад 60 пожежних підрозділів, через подію роботу аеропорту тимчасово повністю зупиняли. Федеральне управління цивільної авіації США та Національна рада з безпеки на транспорті розпочали розслідування для з’ясування причин трагедії.

Новини партнерів

Новини партнерів