Авіакатастрофа в Туреччині: загинув начальник Генштабу та військова верхівка Лівії

Начальник Генштабу генерал Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад

Увечері 23 грудня поблизу Анкари внаслідок падіння приватного літака загинув начальник Генерального штабу Лівії генерал-лейтенант Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад разом з іншими представниками вищого військового командування країни.

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, приватний бізнес-джет із високопосадовцями зник з радарів у провінції Анкара, після чого сили безпеки Туреччини виявили його уламки.

Трагедія сталася увечері вівторка, 23 грудня, коли лівійська делегація поверталася додому після офіційного візиту. Зв’язок із бортом зник раптово, а рятувальна операція завершилася сумною звісткою — тих, хто вижив, немає.

Хронологія катастрофи

Літак Falcon 50 із бортовим номером 9H-DFJ вилетів з аеропорту Есенбога (Анкара) о 19:10 за київським часом і взяв курс на Тріполі. Однак уже о 19:52 він перестав виходити на зв’язок.

За даними телеканалу NTV, під час польоту над районом Хаймана екіпаж подав запит на аварійну посадку. Пілоти повідомили про проблеми та почали скидати пальне, готуючись до екстреного приземлення та повернення в аеропорт вильоту, але не встигли.

Літак упав у гірській місцевості — на висоті Селамалмаз-Тепесі, за 2 кілометри від села Кесіккавак.

Хто був на борту

Видання Türkiye Today уточнює, що катастрофа забрала життя ключових фігур оборони Лівії. Окрім начальника Генштабу генерал-лейтенанта Мухаммеда Алі Ахмеда Аль-Хаддада, на борту перебували:

командувач сухопутних військ;

голова департаменту військового виробництва;

радник начальника штабу;

члени екіпажу.

Прем’єр-міністр Лівії Абдул Хамід Дбейба вже офіційно підтвердив загибель військових.

«Ми отримали повідомлення про загибель начальника Генерального штабу Лівійської армії та його супутників під час повернення з Анкари», — йдеться у заяві.

Причини трагедії

За попередньою версією, яку озвучив міністр зв’язку Лівії, причиною падіння стала технічна несправність. Саме про це свідчить характер маневрів літака перед зникненням з радарів та спроба аварійної посадки.

Відомо, що генерал Аль-Хаддад перебував у Туреччині на офіційне запрошення свого колеги Сельчука Байрактароглу та провів зустріч із міністром оборони країни Яшаром Гюлером.

