Катастрофа військового гелікоптера: підтверджено загибель пілота

У Катарі розбився військовий гелікоптер Фото ілюстративне / © dohahamadairport.com

У Катарі підтвердили загибель пілота після падіння військового гелікоптера.

Про це заявило Міністерство оборони Катару.

Там повідомили про завершення пошуково-рятувальної операції після аварії військового гелікоптера, яка сталася рано-вранці у неділю в територіальних водах країни.

За офіційною інформацією, повітряне судно використовувалося для перевезення особового складу. Після кількагодинних пошуків рятувальникам вдалося встановити долю членів екіпажу.

Що відомо про загиблого пілота

У відомстві підтвердили загибель капітана (пілота) Саїда Насера Смайха — військовослужбовця Збройних сил Катару.

Інформація про можливих інших постраждалих або причини катастрофи наразі не розголошується. Також не уточнюється, скільки осіб перебували на борту гелікоптера в момент аварії.

У Міністерстві оборони висловили щирі співчуття родині загиблого, зазначивши, що моляться за упокій його душі.

Наразі триває розслідування обставин авіакатастрофи, зокрема технічного стану гелікоптера та можливих факторів, що могли призвести до його падіння.

