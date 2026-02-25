Авіакатастрофа з винищувачем F-16 у Туреччині: що відомо про трагедію

F-16 / © Associated Press

Реклама

У Туреччині сталася авіакатастрофа за участі військового винищувача F-16. Літак зазнав аварії під час виконання польоту, пілот загинув.

За офіційною інформацією, безпілотний зв’язок та система відстеження повітряного судна були втрачені близько 00:56.

Винищувач F-16 вилетів із 9-ї головної реактивної бази у місті Балікесір, однак згодом зв’язок із ним перервався.

Реклама

Після цього було негайно розпочато пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники встановили, що літак зазнав катастрофи, а також виявили його уламки. На жаль, пілота врятувати не вдалося — він загинув.

Причини трагедії наразі невідомі. Їх встановить спеціальна комісія після проведення технічної та експертної перевірки обставин інциденту.

У Збройних силах Туреччини висловили співчуття родині загиблого льотчика, його побратимам і всьому турецькому народові.

Нагадаємо, раніше у Туреччині сталася масштабна авіакатастрофа, яка обезголовила лівійську армію. Приватний літак, на борту якого перебували начальник Генерального штабу Лівії та інші високопосадовці, розбився невдовзі після зльоту з аеропорту Анкари.