Світ
199
1 хв

Авіакатастрофа з винищувачем F-16 у Туреччині: що відомо про трагедію

У Туреччині розбився військовий літак F-16, який вилетів із 9-ї головної реактивної бази в Балікесірі.

Кирило Шостак
F-16

F-16 / © Associated Press

У Туреччині сталася авіакатастрофа за участі військового винищувача F-16. Літак зазнав аварії під час виконання польоту, пілот загинув.

За офіційною інформацією, безпілотний зв’язок та система відстеження повітряного судна були втрачені близько 00:56.

Винищувач F-16 вилетів із 9-ї головної реактивної бази у місті Балікесір, однак згодом зв’язок із ним перервався.

Після цього було негайно розпочато пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники встановили, що літак зазнав катастрофи, а також виявили його уламки. На жаль, пілота врятувати не вдалося — він загинув.

Причини трагедії наразі невідомі. Їх встановить спеціальна комісія після проведення технічної та експертної перевірки обставин інциденту.

У Збройних силах Туреччини висловили співчуття родині загиблого льотчика, його побратимам і всьому турецькому народові.

Нагадаємо, раніше у Туреччині сталася масштабна авіакатастрофа, яка обезголовила лівійську армію. Приватний літак, на борту якого перебували начальник Генерального штабу Лівії та інші високопосадовці, розбився невдовзі після зльоту з аеропорту Анкари.

199
