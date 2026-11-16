Авіахaос у США триває третій день: чому не вдається відновити польоти

Літак / © pixabay.com

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У США третій день поспіль тривають масштабні перебої в авіасполученні після загальнонаціональної зупинки вильотів. Авіакомпанії скасували близько 2 100 рейсів, ще 9 400 затримали. Загалом через технічний збій постраждало понад 11 500 рейсів.

Про це повідомляє Reuters.

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Скільки авіарейсів у США скасовано через масштабний збій

Проблеми почалися у п’ятницю, 13 листопада, коли Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило загальнонаціональну заборону на зльоти. Вона тривала майже п’ять годин і стала найдовшою загальнонаціональною зупинкою авіасполучення у США від часів терактів 11 вересня 2001 року.

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За даними FAA, технічний збій призвів до зупинки вильотів приблизно о 15:30 за східним часом. О 20:15 того ж дня роботу системи стабілізували та відновили повітряний рух.

Однак наслідки інциденту відчувалися ще кілька днів. Авіакомпанії не могли повернутися до звичного розкладу, оскільки літаки та екіпажі опинилися не в тих аеропортах, де мали бути. Через це пасажири були змушені шукати альтернативні рейси, бронювати готелі та орендувати автомобілі.

Найбільше від скасувань постраждала JetBlue — авіакомпанія скасувала близько 28% своїх рейсів. В American Airlines цей показник становив приблизно 20%, водночас United Airlines, Southwest і Delta скасували від 3% до 5% запланованих польотів.

Прогноз на понеділок, 16 листопада, був значно оптимістичнішим. Станом на 20:28 15 листопада за східним часом США сервіс FlightAware зафіксував лише 88 скасованих рейсів на наступний день. Для порівняння, станом на вечір 14 листопада було відомо про скасування понад 875 рейсів, запланованих на неділю, 15 листопада.

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Чому стався масштабний збій в авіасполученні США

За попередніми даними, причиною проблем стало встановлення нового мережевого обладнання на одному з віддалених об’єктів FAA. Роботи виконувала компанія L3Harris — підрядник Федерального управління цивільної авіації США.

Як пояснив міністр транспорту Шон Даффі, заміна маршрутизатора в Ель-Дорадо, штат Арканзас, спричинила проблеми з нещодавно встановленим обладнанням в Амарилло, штат Техас. Воно почало передавати надмірну кількість даних, через що перевантажилися маршрутизатори в інших центрах управління повітряним рухом по всій країні.

За словами Даффі, це призвело до перебоїв у роботі систем зв’язку та передаванні радіолокаційних даних.

FAA повідомила, що вимкнула функцію передавання даних на проблемних маршрутизаторах. Так само вчинили приблизно з 60 аналогічними пристроями в системі управління повітряним рухом.

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Водночас джерела Reuters, обізнані з перебігом розслідування, стверджують, що безпосередньо встановлення нового маршрутизатора минуло без ускладнень. Несправності виникли вже після завершення робіт, які проводили під наглядом співробітника FAA.

Чи була кібератака та коли авіасполучення повернеться до норми

Міністр транспорту США заявив, що наразі немає доказів кібератаки або навмисного втручання в роботу авіаційної системи. Однак остаточну причину технічного збою ще не встановили.

«Ми вважаємо, що працівник, який встановлював маршрутизатор, — справжній американський патріот, ветеран, тому не думаємо, що хтось намагався саботувати мережу під час монтажу. Але справжню першопричину ми наразі не встановили», — сказав він.

В ефірі програми ABC This Week Даффі також спрогнозував, що ситуація з рейсами почне нормалізуватися у неділю, а повністю відновити звичний режим роботи авіасистеми вдасться до понеділка.

Інцидент знову привернув увагу до застарілої інфраструктури управління повітряним рухом у США. Система має проблеми з технологіями, обладнанням і зв’язком, а також відчуває нестачу кількох тисяч авіадиспетчерів.

За словами посадовця, проблемні маршрутизатори придбали ще 2001 року, а вже до 2006-го вони застаріли. Після збою він закликав збільшити фінансування модернізації авіаційної інфраструктури до 50 млрд дол. Раніше він просив виділити на ці потреби 30 млрд дол.

Трамп вимагає додаткових коштів на модернізацію авіасистеми США

Президент США Дональд Трамп уперше публічно прокоментував кризу в авіасполученні та закликав Конгрес виділити додаткове фінансування на оновлення системи управління повітряним рухом.

«Ми вже розпочали роботу, але її потрібно виконати всю одразу, а не частинами й поступово. Конгрес має це схвалити», — написав він у соцмережах.

Однак ініціатива Даффі щодо додаткових 50 млрд дол. викликала скепсис серед представників Демократичної партії. Зокрема, конгресмени Рік Ларсен та Андре Карсон нагадали, що з 12,5 млрд дол., схвалених 2025 року для модернізації системи управління повітряним рухом, близько 11 млрд досі залишаються невикористаними.

«Поясніть Конгресу ще раз, навіщо вам потрібні додаткові кошти?» — зазначили законодавці у спільній заяві.

У відповідь американський міністр пояснив, що раніше виділені гроші призначалися для конкретних потреб і не передбачали фінансування нового програмного забезпечення для управління повітряним простором.

Необхідність інвестицій визнають і представники авіаційної галузі. Генеральний директор міжнародної торговельної асоціації Airports Council International Джастін Ербаччі наголосив, що для оновлення інфраструктури недостатньо лише державних коштів — потрібні також приватні інвестиції.

За прогнозом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), до 2050 року обсяги світових пасажирських авіаперевезень можуть зрости на понад удвічі. Тому модернізація систем управління повітряним рухом стає дедалі важливішою для безпеки та стабільної роботи авіаційної галузі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена в занепаді американської системи управління повітряним рухом. Він також закликав очільника Білого дому, попередня адміністрація неефективно використовувала фінансування, що негативно позначилося на авіаційній інфраструктурі.

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