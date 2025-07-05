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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Авіаколапс в Росії: дрони паралізували аеропорти, пасажирів годинами тримають у літаках — фото, відео

Дрони паралізували аеропорти Росії: скасовано понад 100 рейсів у Москві, Петербурзі та інших містах.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Авіаколапс у РФ

Авіаколапс у РФ / © із соцмереж

У Росії спостерігається авіаколапс: дрони паралізували аеропорти, пасажирів годинами тримають у літаках.

Про це пишуть росЗМІ.

Так, через загрозу атак БпЛА в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді та Нижньому Новгороді скасовано або затримано понад 100 авіарейсів.

У Шереметьєво затримали понад 170 рейсів, ще 50 — скасовано.

Авіаколапс у РФ / © із соцмереж

Авіаколапс у РФ / © із соцмереж

У Пулкові ситуація подібна: через обмеження повітряного простору рейси масово не відбуваються.

Пасажирів годинами не випускають із літаків після посадки, у терміналах — тиснява, пасажири змушені сидіти просто на підлозі.

Нагадаємо, днями безпілотники атакували Московську та Ростовську області РФ.

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