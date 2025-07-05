- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 876
- Час на прочитання
- 1 хв
Авіаколапс в Росії: дрони паралізували аеропорти, пасажирів годинами тримають у літаках — фото, відео
Дрони паралізували аеропорти Росії: скасовано понад 100 рейсів у Москві, Петербурзі та інших містах.
У Росії спостерігається авіаколапс: дрони паралізували аеропорти, пасажирів годинами тримають у літаках.
Про це пишуть росЗМІ.
Так, через загрозу атак БпЛА в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді та Нижньому Новгороді скасовано або затримано понад 100 авіарейсів.
У Шереметьєво затримали понад 170 рейсів, ще 50 — скасовано.
У Пулкові ситуація подібна: через обмеження повітряного простору рейси масово не відбуваються.
Пасажирів годинами не випускають із літаків після посадки, у терміналах — тиснява, пасажири змушені сидіти просто на підлозі.
Нагадаємо, днями безпілотники атакували Московську та Ростовську області РФ.