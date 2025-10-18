Авіакомпанія Європи скорочує сотні рейсів: в чому причина

Літак / © Pixabay

Подорожі всередині Німеччини наступного літа можуть стати значно складнішими та дорожчими. Найбільший авіаперевізник країни, Lufthansa, розглядає можливість безпрецедентного скорочення польотної програми — йдеться про скасування близько 100 внутрішніх рейсів щотижня. Причина — надвисокі державні податки та збори, які роблять перельоти збитковими.

Про це розповів генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор в інтерв’ю виданню Welt.

За його словами, ситуація досягла критичної точки.

«Без скорочення витрат… подальші скорочення будуть неминучі. Йдеться про 100 внутрішніх рейсів на тиждень, які можуть бути скасовані наступного літа», — заявив він.

Головною причиною такого радикального кроку є фінансове навантаження. Шпор вказав, що державні витрати на діяльність авіакомпанії в Німеччині подвоїлися з 2019 року.

Через це багато внутрішніх маршрутів стали просто нерентабельними. Як приклад, він навів рейси з Мюнхена в Мюнстер-Оснабрюк і Дрезден, де авіакомпанія вже зараз працює зі збитками.

Цікаво, що високі податки найбільше вдарили по найдешевших квитках. Керівник Lufthansa зазначив, що компанія фіксує вищу заповнюваність у дорогому першому, бізнес- та преміум-економ класах. Це свідчить про те, що високе податкове навантаження робить квитки економ-класу непривабливими, що змушує авіаперевізника переглядати доцільність таких рейсів.

