Авіакомпанії переглянуть маршрути поблизу кордонів із Росією, Україною та Білоруссю: деталі від Reuters

Аеропорт / © Pixabay

Вторгнення російських безпілотників до Польщі знову викликало занепокоєння щодо безпеки через вразливість цивільного повітряного транспорту в Європі. Це останнє потрясіння, з яким стикнулися авіакомпанії через ескалацію глобального конфлікту.

Про це пише Reuters.

Ризики зростають

Як зазначається, поширення конфліктних зон по всьому світу збільшило навантаження на авіакомпанії та їх прибутковість, посилюючи проблеми безпеки та порушуючи подорожі. Через закриття повітряного простору навколо Росії та України, по всьому Близькому Сходу, між Індією та Пакистаном, а також у деяких частинах Африки, авіакомпанії мають дедалі менше варіантів маршрутів.

Інцидент із дронами у середу стався після спроби Ізраїлю у вівторок знищити політичних лідерів ХАМАС у столиці Катару Досі.

Авіаційні аналітики кажуть, що компанії-перевізники дедалі більше побоюються ризиків, пов’язаних з вторгненням у зони цивільних польотів.

«Я думаю, це сигнал тривоги для всіх у Європі, які можуть очікувати цього частіше», — сказав Ерік Шутен, керівник консалтингової компанії з питань безпеки Dyami.

Два високопоставлені джерела на ринку авіаційного страхування заявили, що він уважно стежить за подіями в Польщі та Катарі. Одне джерело додало: якщо на ринку виникне відчуття, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір стають систематичними та навмисними, або що ізраїльські авіаудари на Близькому Сході, ймовірно, продовжаться, це поставить серйозні питання перед страховиками.

Після інциденту з дронами авіакомпанії можуть переглянути свої оцінки ризиків у Польщі, заявив Метью Борі, головний розвідник консалтингової компанії з питань авіаційних ризиків Osprey Flight Solutions.

«Вони можуть розглянути можливість польотів далі на захід у Польщі, подалі від кордонів з Росією, Україною та Білоруссю, виконуючи рейси в світлий час доби та маючи при собі додаткове паливо для подолання потенційних перенаправлень, подібно до заходів, вжитих на Близькому Сході», — завершили у Reuters.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня росіяни спрямували безпілотники на Польщу. Через це закрили повітряний простір над аеропортами Жешува, Любліна та Варшави. Інцидент назвали «незапланованою військовою активністю».

Повідомлялося, що у небо над Польщею піднялися винищувачі F-16, а також SAAB 340 (літак ДРЛО).

Як зазначали монітори, через Волинську та Львівську область до Польщі залетіло кілька безпілотників.