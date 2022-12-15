Авіакомпанії Росії просять дозволити польоти над Сирією, бо через санкції їм нікуди більше літати

Зі складнощами зіткнулися авіакомпанії NordWind, "Ікар" та iFly.
Російські авіакомпанії попросили Росавіацію дозволити польоти через Сирію. Варто зазначити, що Росія не відправляла туди свої літаки майже десять років через війну в країні.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
"Повітряний простір цієї країни знадобився перевізникам з літаками в подвійній реєстрації, коли слідом за Туреччиною та Саудівською Аравією відмовилася впускати Йорданія. Зі складнощами зіткнулися авіакомпанії NordWind, "Ікар" та iFly", - йдеться у повідомленні.
В разі скасування рейсів деякі експерти побоюються, що станеться зростання цін на перельоти до Єгипту. Інші заперечують, що за наявності альтернатив говорити про дефіцит зарано.
Нагадаємо, раніше писали, що понад тисячу росіян застрягли в аеропортах РФ і Єгипту через санкції. За їхньою інформацією, від 15 грудня російській авіакомпанії заборонено літати над повітряним простором Йорданії. Країна вимагає, аби перевізники надавали страховий сертифікат, випущений у Лондоні, але він недоступний російським компаніям через санкції.
Читайте також:
- РФ намагається втягнути Білорусь у війну, бо в неї є командирський склад, якого в ЗС РФ не залишилося: військовий експерт
- Остаточний розгром Росії: чотири найбільші проблеми Путіна, які він не зможе вирішити
- Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців та закликав інші організації і країни взяти з них приклад