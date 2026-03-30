Авіаквитки здорожчають: чи почнуть авіакомпанії масово скасовувати рейси

Аеропорт / © Pixabay

Реклама

Світові авіаперевізники в Азії та Європі почали масово підвищувати тарифи, вводити паливні надбавки та коригувати розклади рейсів. Причиною стало різке здорожчання авіаційного пального та блокування ключових повітряних коридорів через ескалацію бойових дій на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Паливна криза та зміна тарифів

За даними авіакомпанії Air New Zealand, вартість реактивного палива злетіла з $85–90 до $150–200 за барель. Через таку нестабільність перевізник уже призупинив свій фінансовий прогноз на 2026 рік.

Реклама

Про перегляд цінової політики заявили такі великі гравці ринку:

Qantas Airways та Air New Zealand — оголосили про підвищення вартості квитків на всіх маршрутах.

SAS (Скандинавські авіалінії) — запровадили «тимчасове коригування цін». Речник компанії пояснив, що зростання цін такого масштабу робить необхідним реагування для підтримки стабільної та надійної роботи.

Hong Kong Airlines — з четверга підвищує паливні надбавки на 35,2%.

Air India — розпочинає поетапне введення додаткових зборів на внутрішніх та міжнародних рейсах.

Натомість холдинг IAG (власник British Airways) заявив, що завдяки завчасному хеджуванню (закупівлі палива за фіксованими цінами наперед) наразі не планує змінювати тарифи.

Порушення повітряного сполучення

Окрім фінансових витрат, авіагалузь стикнулася з логістичним хаосом. У вівторок (24 березня) літаки, що прямували до Дубая, були змушені очікувати в небі через загрозу ракетної атаки.

Звуження доступного повітряного простору змушує пілотів обирати довші та дорожчі маршрути. Cathay Pacific збільшує кількість рейсів до Лондона та Цюриха через обмеження пропускної здатності на напрямку Азія-Європа. Водночас Finnair попередила, що у разі затяжного конфлікту може виникнути дефіцит самого пального:

Реклама

«Тривала криза може вплинути не лише на ціну пального, але й на його доступність, принаймні тимчасово», — зазначили у компанії.

Реакція ринку та акцій

Незважаючи на кризу, у вівторок акції європейських авіакомпаній, як-от Lufthansa та Ryanair, виросли на 3–8%. Це сталося на тлі заяви президента США Дональда Трампа про можливе швидке завершення війни. Після його слів ціни на нафту впали до $90 за барель, хоча ще в понеділок вони сягали пікових $119.

Натомість акції американських компаній (Delta, United Airlines) впали на 2–4%. Річ у тім, що більшість перевізників США не закуповують пальне заздалегідь за фіксованою ціною. Через це вони сильніше залежать від раптових стрибків цін на ринку, ніж європейські авіакомпанії.

Аналітики прогнозують, що високий попит на подорожі дозволить ринку «поглинути» вищі тарифи. Проте деякі інвестиційні банки вже знизили прогнози чистого прибутку авіагалузі на 10%.

Реклама

